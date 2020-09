Orkla satser på matproduksjon av tare: – Litt større risiko enn en ny pizza

Norges største matprodusent tror tang og tare kan bli det neste store norske industrieventyret, og kjøper seg inn i norsk råvareprodusent.

Orklas konserndirektør Ann-Beth Freuchen (til venstre) og produktdirektør i samme selskap, Edel Westhagen, vasser i vannkanten på Bygdøy. Her studerer de produktet de har investert i – tang. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

26. september 2020

– Vi begynte å se på dette for et og et halvt år siden. Tang og tare er jo stort i andre deler av verden, men har i det siste blitt vanligere i det globale trendbildet og på restauranter, sier produktdirektør i Orkla, Edel Westhagen.

E24 møter Westhagen og konserndirektør Ann-Beth Freuchen i vannkanten på Bygdøy. Ut vannet trekker de opp tang, algen Norges største dagligvareleverandør tror kan ha en nøkkelrolle i fremtidens matvarer.

– Det som for alvor fanget interessen vår, var de enorme bærekraftsmulighetene som ligger i tang og tare, og da vi fant ut hvor gode forholdene er for å dyrke dette i Norge og at det kan bli storindustri på sikt, sier Freuchen.

Men det er ikke bare store ord fra Orkla-lederne. Gjennom datterselskapet Orkla Ocean har konsernet kjøpt en fjerdedel av aksjene i tareoppdretteren Arctic Seaweed som dyrker frem tare på Vestlandet.

Paralleller til oppdrettsnæringen

Orkla Ocean går nå inn i styret til Arctic Seaweed. Selskapet som siden 2016 har drevet med tare, har produksjonsanlegg i Øygarden utenfor Bergen.

Tang og tare binder karbon, og dermed tror selskapet at man med tiden skal kunne klare å produsere råvarene karbonnøytralt.

– Etterspørselen er ganske stor. Det som har vært utfordringen er at store aktører vil ha volumer og forutsigbarhet. Vi tror at det er mulig å gi dem det med vår teknologi, sier daglig leder i Arcitc Seaweed, Kim Kristensen.

Han sier Orkla blir deres største kunde, men at de også selger til kunder i Danmark, Finland og Tyskland.

Så langt har det ikke blitt mye penger ut av algene, og Arctic Seaweed har gått med underskudd siden oppstarten.

– Akkurat nå er denne næringen hva fiskeoppdrettsindustrien var på 70-tallet, og man hadde ikke alle svarene den gangen heller, sier konserndirektør Freuchen og legger til:

– Vi synes det er veldig spennende å være en del av reisen. Det er en litt annen risiko knyttet til dette enn å lansere en ny pizza.

TONN MED TARE: Tradisjonelt dyrkes tare i horisontale anlegg, men Arctic Seaweed dyrker i et vertikalt nedsenkbart rammesystem som man tror vil bety mye når man skalerer opp produksjonen. Vis mer byoutline Arctic Seaweed

Må få ned prisen per høstet kilo

Tang og tare som råvare i matvarer er langt ifra nytt på globalt plan, og i Asia er det svært utbredt.

Orklas egne estimater viser at det selges et sted mellom 12 og 30 millioner tonn tang og tare i år, men det er hovedsakelig i Asia.

– Det vil ta tid før man ser dette i butikkhyllen, men vi begynner å eksperimentere med produktet allerede nå. Blant annet undersøker vi om vi kan bruker tang og tare til å skape umamismaken til produkter vi lager på Arna-fabrikken vår, sier Westhagen.

I tillegg til Orklas egne investeringer har Norges forskningsråd denne uken tildelt seks millioner kroner til prosjektet.

Westhagen sier produktet kun vil være aktuelt for nisjemarkeder utenfor Asia om man ikke får ned prisen per dyrket kilo. Det er dette Arctic Seaweed jobber med gjennom mekanisering av prosessen, og selskapet regner med å høste inn 150 tonn med råstoff.

I dag er prisen for tørket råstoff på rundt 500–600 kroner per kilo, opplyser Arctic Seaweed.

Hverken Orkla eller Arctic Seaweed vil ut med hvor mye som er betalt for 24,9 prosent av aksjene i sistnevnte selskap, men dagligvarekjempen sier det er aktuelt å kjøpe flere selskaper langs norskekysten.

Orklas konserndirektør Ann-Beth Freuchen (til venstre) og produktdirektør i samme selskap, Edel Westhagen, har stor tro på at tang og tare kan bety både penger i kassen for Orkla, men også gi selskapets virksomhet en grønnere profil. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Mange norske dyrkere, men liten industri

Konserndirektør Freuchen sier satsingen på tang og tare også er viktig for å ta Orkla i en grønnere retning.

– I en verden som trenger mer mat, samtidig som matjorden er under press, er tang og tare et eksempel på en råvare for fremtiden. Det er fremdeles på et visjonært nivå, men vi ser fremtidige muligheter.

På landsbasis er det rundt 180 dyrkere i Norge, men ifølge Orkla er det bare fire-fem som kan komme opp på «ordentlige produksjonsnivåer».

Kristensen i Arctic Seaweed vedkjenner at det ikke har blitt så mye penger av taren frem til nå - men sier at fokuset har vært på utvikling og testing av nye systemer - og at dette gjenspeiler resultatene.

– Det har ikke vært kjempegode tall, og vi var nok litt for optimistiske da vi startet. Men nå har vi en teknologi vi har veldig troen på, og så er det jo en anerkjennelse å få Orkla med på laget.

På Bygdøy er det få andre enn de to Orkla-lederne på Huk-stranden denne septemberdagen. Og selv om begge har stor tro på tang og tare som råvare, er de usikre på hvor lang tid det vil ta før algeprodukter når butikkhyllene.

– Så det blir ikke noen Grandiosa med tang i nærmeste fremtid?

– Nei, det er nok litt lenger frem, ler Westhagen.