Frisørgigant: – Redd for å ta de permitterte inn igjen

Nikita-sjef Inger Ellen Nicolaisen mener permitteringsordningen er for lite fleksibel for dagens situasjon og ber politikerne handle.

Inger Ellen Nicolaisen er gründeren bak frisørkjeden Nikita. Vis mer byoutline Anders Haukland

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Smittesituasjonen og de tiltakene som nå er innført i Nordre Follo og kommunene rundt, viser nettopp at det er viktig at vi får muligheten til å tilpasse oss nye og uventede situasjoner. Slike situasjoner kan komme og gå i mange måneder fremover. Vi vet jo ikke når og hvor neste bølge kommer, sier Nikita-gründer Inger Ellen Nicolaisen til E24.

Ved starten av pandemien i fjor lettet regjeringen på arbeidsgiveransvaret knyttet til permittering. Arbeidsgiver skulle betale ut to dager for sine ansatte, istedenfor 14 dager. Staten betalte mellomlegget.

I november strammet regjeringen til igjen. Nå må arbeidsgiver dekke ti dager selv. I tillegg må de varsle ansatte som skal permitteres 14 dager i forveien. Dermed plikter arbeidsgiver å betale lønn for ansatte som blir permittert, i 24 dager fra varselet.

Det gjør det mer lønnsomt å holde ansatte permitterte over en lengre periode, enn å hente dem tilbake når smittetrykket er lavt, mener Nikita-sjefen.

Foreslår endringer

Nicolaisen står bak Nordens største frisørkjede, Nikita. Bedriften over 70 salonger bare i Norge og over 1.000 ansatte fordelt i Norge og Sverige.

Frisørgiganten har varslet og permittert 130 ansatte.

Nikita-sjefen er redd den akutte situasjonen vil vedvare dersom permitteringsansvaret ikke tilpasses. Nå har bodøværingen sendt brev til både stortingsrepresentanter og statsminister Erna Solberg.

– Så usikker som smittesituasjonen er med fare for nye smittebølger, er vi redde for å ta de permitterte inn igjen, fordi det blir for kostbart å permittere igjen om markedet forsvinner, forklarer hun.

Hun mener tiltakene som opposisjonen på Stortinget har sagt at de vil forlenge, slår urettferdig ut både for arbeidstagerne og arbeidsgiverne.

Selv foreslår hun at bedriftene kan forskuttere kostnaden for å permittere ansatte, men at det må komme en effektiv refusjonsordning for det.

– Sjansen for at de som er permittert eller blir permittert, forblir permittert over en lengre periode, er stor om det ikke gjennomføres endringer, sier Nicolaisen.

Steinar Holden Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

– Viktig at bedriftene betaler egenandel

I starten av pandemien ledet Steinar Holden, professor og instituttleder for Økonomisk institutt ved UiO, en ekspertgruppe som analyserte de samfunnsøkonomiske konsekvensene av koronatiltakene.

Utvalget leverte rapporten sin til regjeringen. I analysen advarer utvalget mot dagens ordning. Årsaken var at de fryktet en favorisering av de bedrifter som permitterte i størst grad.

Med den nye sosiale nedstengingen vil flere bedrifter få betydelige økonomiske tap. Likevel er Holden kritisk til å redusere arbeidsgiver sitt ansvar.

– Arbeidsgiveransvaret bør ikke reduseres til under fem dager. Det er viktig at bedriftene betaler en egenandel. Erfaringen fra nedstengingen i fjor kan tyde på at det var et visst omfang av unødvendige permitteringer, sier professoren.

Videre legger han til at en videreføring av dagens kompensasjonsordning vil svekke bedrifters evne til å omstille seg.

- Jeg har forståelse for at opposisjonen vil bære med på å forme politikken, men det er viktig at man sikrer at politikken som gjennomføres blir grundig vurdert i sin helhet, sier Holden.

Tidsriktige tiltak

– Tiltakene er riktig å videreføre nå, så får økonomer ha sine formeninger om det, svarer Terje Aasland (Ap) i næringskomiteen.

Han mener tiltakene som videreføres er viktig for næringslivet og gir skaper sikkerhet for både ansatte og bedrifter.

– Permitteringsordningene er ting vi har diskutert, også tidligere, men valgt å ikke gjøre noe med nå. Men vi skjønner problemstillingen, og vi har den med oss, sier han.

Han understreker at de likevel er enig med flere av Steinar Holden sine punkter, blant annet om å øke aktiviteten blant permitterte, men når vil han ikke svare på.

– Det handler om å skape aktivitet, men ikke bekostning av trygghet for ansatte og næringslivet, avslutter Aasland.

