Regjeringen imøtekommer Norwegian: Setter av 1,5 mrd. til mulig krisestøtte

Norwegian ser ut til å få den støtte de har bedt om. Staten jekker også opp støtten til Avinor og bevilger nye 2,75 milliarder til flyplasselskapet.

1,5 MILLIARDER: Det har ikke vært kjent eventuelt hvor mye regjeringen vil sette av til Norwegian. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forrige uke ble det kjent at regjeringen snur, og vil bidra med midler til Norwegian under visse vilkår likevel.

Regjeringen sa i fjor nei til å gi mer hjelp til selskapet, men etter at Norwegian kom ut med en ny redningsplan der langdistansesatsingen legges ned, ble tonen en annen.

I fredagens nye krisepakke foreslår regjeringen at det bevilges 1,5 milliarder kroner til eventuell deltagelse i et hybridlån til Norwegian.

Dette er det samme beløpet som Norwegian ba om, etter det E24 erfarer. Dette betyr at Norwegian nå må finne minst tre milliarder kroner hos andre investorer.

– Vi har tro på at et rekonstruert Norwegian kan være en viktig aktør i norsk luftfart i fremtiden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Regjeringen bevilger mer enn 7,0 milliarder kroner til luftfarten i 2021. Så langt for fjoråret og i år utgjør tiltakene over 21 milliarder kroner.

Regjeringen har satt flere forutsetninger for å delta i rekonstruksjonen, som blant annet inkluderer krav om at selskapet må tilføres nødvendig ny kapital på minimum 4,5 milliarder kroner, hovedsakelig fra institusjonelle og strategiske investorer, og at hybridlånet skjer på markedsmessige vilkår.

En eventuell deltagelse avhenger av den pågående rekonstruksjonsprosessen i Norwegian.

Jekker opp Avinor-støtten

Avinor får også 2,75 milliarder kroner i støtte. Ved å tilby 2,75 milliarder i tilskudd til Avinor i første halvår, jekker regjeringen opp støttenivået til det statseide flyplasselskapet med drøye 600 millioner i halvåret.

I hele fjor fikk Avinor tilskudd på 4,27 milliarder, eller 2,14 milliarder per halvår. Selskapet fikk også utsettelse på avdrag fra selskapets lån fra staten.

Regjeringen skriver i pressemeldingen at Avinors økonomi er sterkt berørt av nedgangen i flytrafikken, og at det er betydelig usikkerhet knyttet til når og hvor raskt inntektene vil ta seg opp igjen.

I november varslet Avinor et milliardtap dersom pandemien utviklet seg i gal retning.