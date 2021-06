Grieg Seafood bekrefter potensielt Shetland-salg

Dersom ryktene stemmer, vil Lerøy- og Salmar-eide Scottish Sea Farms kjøpe opp Shetland-virksomheten og bli den nest største lakseoppdretteren i Skottland.

Grieg Seafood-sjef, Andreas Kvame. Vis mer byoutline Tommy Ellingsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Sent mandag kveld bekreftet Grieg Seafood at de er i samtaler med en tredjepart om et potensielt salg av Grieg Seafood Hjaltland. Det er morselskapet i Grieg Seafoods Shetland-virksomhet.

Bekreftelsen kommer etter at bransjenettstedet Undercurrent News skrev at Scottish Sea Farms (SSF), som er eid av Salmar og Lerøy skal ha fått et bud på 2,1 milliarder kroner akseptert.

Ifølge kildene er det bekymringer rundt om konkurransemyndighetene vil godkjenne oppkjøpet, med tanke på at Lerøy, Salmar og SSFs operasjoner som er av samme natur.

SSF sier imidlertid til Undercurrent News at meldingene om et akseptert bud er «spekulasjoner og rykter».

Les på E24+ Hun skal styre Grieg-familiens milliardbutikk i Rogaland

Kan bli nest størst i Skottland

Dersom budet blir akseptert og godkjent av konkurransemyndighetene kan sammenslåingen føre til den nest største oppdretteren i Skottland, med en produksjon på nær 50.000 tonn som er like bak Mowis Skottland-virksomhet som hadde et slaktevolum på 52.700 tonn i fjor.

SSF hadde nemlig et slaktevolum på 26.000 tonn. I mellomtiden har Griegs Shetland-virksomhet produsert mellom 11.000 og 15.000 slaktevolum siden 2016.

DNB har håndtert salgsprosessen for Shetland-virksomheten, som startet i november i fjor.

Les også Lakseverdier for opp mot 140 mrd. utenfor børs: – Vil ikke sitte i Monaco og telle penger

Anslo salgssum

I et kundenotat etter Griegs tredjekvartalsrapport i november 2020, publiserte Sparebank1 Markets’ lakseanalytiker Christopher Robin Vinter sine spådommer om hvem som kom til å kjøpe opp Shetland-virksomheten, skrev iLaks.

Samtidig anslo han kjøpesummen til å være mellom én til to milliarder kroner.

– Potensielle kjøpere er selvfølgelig Bakkafrost, men også Scottish Sea Farms/Norskott Havbruk (eid 50/50 av Lerøy Seafood Group og SalMar), Cooke Aquaculture, eller en ny kjøper kan også dukke opp, sa han til bransjenettstedet.

Les også Kjendisinvestorer satset på norsk laksepioner

Tidligere varslet

Grieg Seafood har tidligere forsøkt å selge virksomheten, og varslet igjen i 2019 at de vurderte å kvitte seg med de fem anleggene selskapet har på Isle of Skye i Skottland. Grieg Seafood har den største delen av den britiske produksjonen sin på Shetland.

Etter et manetangrep i fjor sommer ble virksomheten i Skottland avviklet. Den gang uttalte administrerende direktør Andreas Kvame til E24 at det «fremskyndet prosessen» de var i gang med, uten å ytterligere gå inn på detaljer.

Les også Kjendisinvestorer kjapt ute av lakseliste

«Få synergier»

Oppdrettselskapet understreket allerede i 2019 til at avstanden mellom produksjonen i Skottland og på Shetland er stor, og at dette fører til «få synergier».

– Vi har operert anleggene på de to øyene som én enhet, men det er egentlig for lang avstand mellom dem til å gjøre det. Samtidig er Skye for liten til å operere som en egen enhet, sa kommunikasjonsjef Kristina Furnes til E24 i fjor.

Dermed må mye utstyr sendes frem og tilbake mellom de to områdene, forklarte hun.

Svake coronakvartal

I februar utsatte Grieg Seafood utbytte etter enda et svakt coronakvartal.

Oppdrettsselskapet preges fortsatt av lave laksepriser knyttet til pandemien. Selv om markedet på kort sikt fortsatt er usikkert, skrev selskapet at de så lysere på fremtiden og opprettholdt langsiktige slaktemål.

«Det siste kvartalet i 2020 var som forventet også karakterisert av coronapandemien. Nedstengninger i Europa og skiftende etterspørsel fra hoteller og restauranter til detaljhandel, påvirket prisene betydelig», sa Grieg Seafoods sjef Andreas Kvame i børsmeldingen.

Lakseoppdretteren har så langt i år falt åtte prosent på børs. I fjor falt selskapets aksje nær 20 prosent.