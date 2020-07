Tre ansatte fra Hurtigruten innlagt med coronasmitte

MS Roald Amundsen ligger isolert ved kai i Tromsø etter at tre personer om bord ble bekreftet coronasmittet.

MS Roald Amundsen, her fotografert ved Shetlandsøyene i november, 2019 Vis mer JOHAN ORDONEZ/AFP/NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 31. juli 2020 15:43 , Publisert: 31. juli 2020 13:23

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen sier, ifølge VG, at det er tre besetningsmedlemmer som har testet positivt for coronaviruset.

Hurtigruten meldte først at to hadde blitt smittet i en pressemelding.

De smittede hadde, ifølge pressemeldingen, vært isolert på skipet i flere dager grunnet annen sykdom. De er nå er innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Skipet ligger til kai i Tromsø.

Alle besetningsmedlemmer blir testet

Hurtigruteskipet Roald Amundsen har vært på Svalbard og har hatt om lag 200 passasjerer om bord.

Alle skipets 160 besetningsmedlemmer som var om bord vil bli testet, opplyser Hurtigruten i pressemeldingen.

Skipet der det er oppdaget smitte skulle seilt videre til Svalbard fredag ettermiddag, men blir avlyst, ifølge meldingen.

Det var ikke planlagt flere reiser med MS Roald Amundsen før begynnelsen av september.

Tar kontakt med passasjerer

Hurtigruten oppfordrer alle som har reist med dem til å følge myndighetenes råd.

Selskapet opplyser at de jobber med å kontakte gjester på skipets avganger 17. og 24. juli, i tillegg til å kontakte dem som skulle reist med skipet på fredag.

– Vi tar kontakt med alle gjester som var om bord på skipets siste seilinger for å gi dem informasjon og videreformidle myndighetenes råd, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten i pressemeldingen.

Også ordføreren i Tromsø sier de vil hjelpe der de kan.

– Vi har hatt krisestab fra kokken 12 etter utbrudd på Roald Amundsen. Vi stiller alle våre ressurser overfor hurtigruten til rådighet med testing, smittesporing også videre, sier ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen til Nordlys.

E24 har vært i kontakt med Ege som viser til pressemeldingen.

E24 presiserer: I en tidligere versjon av denne saken ble det feilaktig opplyst at de to smittede var passasjerer på skipet. Det stemmer ikke. De to smittet er besetningsmedlemmer på båten.

