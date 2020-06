Stordalen har sikret ny milliardhjelp

Nordic Choice Hotels bekrefter at selskapet har fått enda mer i finansieringsstøtte. Det skal hjelpe Petter Stordalen og hotellkjeden å komme gjennom coronakrisen.

Petter Stordalen. Vis mer Magnus Sandberg

Publisert: Oppdatert: 23. juni 2020 20:04 , Publisert: 23. juni 2020 18:48

– Vi har skaffet sikkerhet for det vi ser fremover nå, men skulle situasjonen bli verre, er det ikke mange reiselivsbedrifter som holder ut lenge. Slik vi ser situasjonen nå skal vi klare dette, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels til E24.

Saken ble først omtalt av Dagens Næringsliv, som skriver at hotellkjeden sikret milliarder i corona-finansering. Lånene er gitt av DNB, som er Stordalens bankforbindelse.

Silseth bekrefter til E24 at opplysningene i artikkelen stemmer.

I pluss om halvannet år

Silseth sier at kjeden er forberedt på å tjene penger først i 2022.

– Akkurat nå gjør vi det vi kan for at det skal skje før, men vi har 2022 som et dårlig scenario, sier Silseth.

Silseth tror gjenåpningen fortsetter slik det er planlagt, men at det er et mange ting som skal falle på plass.

– Det er behov for konferanseaktivitet, forretningsreiser og etterhvert turisme, sier Silseth.

– Norges-ferie hjelper på, og vi heier på at nordmenn drar på ferie i eget land. Samtidig er innslaget av turisme i sommer-Norge så stort at reiseglade nordmenn ikke gjør opp for den tapte utenlandsturismen.

Hadde 10 mrd. i gjeld

Coronapandemien har gått særlig hardt utover reiselivsnæringen, der Stordalen har sine største investeringer.

Stordalen og Nordic Choice Hotels tapte 450 millioner kroner bare i april, og hotellkongen omtalte corona-krisen som et «stort svart hull».

Samtidig satt Stordalen med rundt 10 milliarder kroner i gjeld.

– Sittende her, akkurat nå, skulle jeg gjerne vært uten gjeld, men du bygger ikke et selskap eller sånn virksomhet uten at du også låner penger i banken, sa Stordalen på «Lindmo» tidligere i vår.

Stordalen har vært i akutt pengenød og solgt unna aksjer i en rekke selskaper, inkludert Nent, Stillfront og Dometic, men også i norske Infront og Awilco LNG.

I forbindelse med salget av Awilco LNG-aksjene spurte E24 om det var banken som krever aksjesalgene. Strawberry Capital-direktør Kenneth J. Andersen avviste dette.