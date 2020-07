Prins får grønt lys for å renovere «surfebolig» i Lofoten

En prins fra en av verdens rikeste kongelige familier har fått tillatelse til å renovere og rive deler av en nesten hundre år gammel bolig i Lofoten, melder NRK og Lofotposten.

I fjor kjøpte prins Rahim Aga Kahn bygget i Undstadvika i Lofoten. Vis mer Siktbolig

Publisert: Publisert: 12. juli 2020 15:45

I fjor vår ble en enebolig i Lofoten solgt for nesten tre millioner kroner over prisantydning. Siden har det vist seg at kjøperen var en prins fra en av verdens rikeste kongelige familier.

Nå har han fått tillatelse til å renovere huset, som først ble satt opp i 1924.

Det skriver NRK og Lofotposten.

NRK skriver kjøperen, altså prins Rahim Aga Kahn, er sønn av Aga Kahn IV. Han er en sjiamuslimsk leder med 10–15 millioner følgere, og var rangert som en av de ti rikeste kongelige familiene i verden av magasinet Forbes tilbake i 2010.

– Det er stas at en prins med sitt kaliber, etablerer seg på Unstad, sier ordfører Remi Solberg til NRK.

Han opplyser at han selv ikke har vært i kontakt med prinsen, og presiserer at prisen ikke har fått noen særbehandling av kommunen.

– Søknaden er behandlet i henhold til helt vanlige plan- og bygningslov, sier Solberg til kanalen.

Ifølge Lofotposten er planen å rive deler av huset for å bygge nytt.

Boligen har soverom, kjøkken og to stuer i første etasje og fire soverom samt et bad i andre. Vis mer Siktbolig

Prisrekord

Den 157 kvadratmeter store boligen i Unstadvika i Lofoten ble solgt for 4,8 millioner kroner i fjor. Lofotposten skriver at dette er prisrekord i området.

Det er også godt over det dobbelte av prisantydningen som var satt på 1,99 millioner kroner.

– Lofoten er brennhett og dette har uten tvil vært en attraktiv eiendom, men vi hadde ikke forestilt oss en pris i nærheten av denne summen engang. Dette er noe utenom det vanlige og kommer neppe til å skje igjen, sa megler Kristian Augustinussen i Eiendomsmegler 1 Svolvær til E24 den gang.

Bygget ligger i et område som har blitt kjent både i Norge og internasjonalt som et sted for surfing. I flere år har surfere fra rundt om i verden samlet seg på konkurransen Lofoten Masters, som arrangeres på Unstad.

Les på E24+ (for abonnenter) Ivar Tollefsens metode: Slik bygde han et europeisk eiendomsimperium

Les også Gjelsten solgte Bygdøy-rekkehus for 22 millioner

Les også Omgjort garasje med hageflekk i Oslo selges for 5,5 millioner