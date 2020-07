Investor bekrefter: Kjøpte Bloksberg av prinsesse Märtha

Gatebil-eier og investor Jan-Erik Loland forteller at han og kona Katharina Loland er kjøperne av ferieparadiset på Hankø.

SOLGT: Den nye eieren av Bloksberg vil gjøre enkelte endringer på eiendommen. Vis mer Cornelius Poppe / NTB scanpix

9. juli 2020

For en uke siden bekreftet megler Torbjørn Ek at kongefamiliens feriested Bloksberg var solgt. Det skjedde etter at Märtha Louise allerede i 2018 bekreftet at eiendommen på Hankø skulle selges.

Nå er det klart at det var investor Jan-Erik Loland og kona Katharina Loland som har kjøpt eiendommen.

– Det stemmer at vi har kjøpt hytta, skriver Jan-Erik Loland i en SMS til E24.

Megler Torbjørn Ek ønsker ikke å kommentere saken torsdag kveld.

Bloksberg har tilhørt kongefamilien helt siden daværende kronprins Olav kjøpte den i 1947. Da hadde han allerede leid den i årene før andre verdenskrig.

– Vi er glade, og ydmyke i forhold til å overta en slik historisk eiendom, skriver Loland.

Vil gjøre endringer

Han forklarer videre at de har planer om å gjøre noen endringer på deler av eiendommen.

– Innvendig er den gamle hytta nærmest urørt, og slik ønsker vi det skal forbli.

– Annekset, som er av nyere dato har vært brukt som bolig av politiet. Her ser vi for oss noen mindre endringer, skriver Loland til E24.

Loland har ikke ønsket å kommentere kjøpesummen overfor E24.

I juni ble det kjent at prisen på ferieparadiset ble dumpet fra 35 millioner til 25 millioner kroner.

Vis mer Lise Åserud / NTB scanpix

Eiendomsinvestor

Jan-Erik Loland er har slått seg opp på eiendom gjennom selskapet Bygginvest Norge AS.

Selskapet har blant annet eierinteresser i næringseiendom i Holmestrand og Kongsberg.

Han er også største deleier i selskapet Gatebil AS, som drifter blant annet driver festivalen med samme navn på Rudskogen.

Bygginvest hadde et overskudd på i overkant av 18,6 millioner kroner tilbake i 2018, da siste regnskap er levert. Dette var i all hovedsak knyttet til inntekter fra datterselskaper.

Samme år tok Loland ut et utbytte på 4,47 millioner kroner, viser årsregnskapet fra Brønnøysundregistrene.

Märtha overtok i 2001

Fritidseiendommen Bloksberg på Hankø er 400 kvadratmeter stor, og har åtte soverom samt flere bad og svømmebasseng ute.

Etter at kong Olav gikk bort i 1991, arvet kong Harald feriestedet. Kong Harald skal allerede da ha bestemt at landstedet på Hankø en gang i fremtiden skulle tilfalle prinsessen. Prinsesse Märtha Louise overtok eiendommen tilbake i 2001.

Etter at det ble kjent at prinsessen skulle selge eiendommen i august 2018, skrev Märtha Louise på Instagram at hun ville savne utsikten på feriestedet.