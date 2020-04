Voi: – Ingen så dette komme

Voi har måttet si opp personale i Sverige, og etterlyser klarere retningslinjer fra svenske myndigheter. Likevel er elsparkesykkel-utleieren positiv til fremtiden.

Voi, som driver utleie av elsparkesykler i flere byer rundt om i Europa har nå parkert elsparkesykler i 35 av de 40 landene som følge av coronaviruset.

– Vi har sett i våre markeder at folk ikke beveger seg i byene på samme måte som før. Likevel ser vi en relativ endring i hvem og hvor våre tjenester brukes. Derfor har vi endret vår drift og strategi for å følge etterspørselen der, sier kommunikasjonssjef i Voi, Kristina Hunter Nilsson til E24.

Hun forklarer videre at det eksempelvis er plassert ut sykler ved sykehusene, og at etterspørselen særlig er stor ved Rikshospitalet.

Selskapet har hovedkvarter i Stockholm, men begynte med utleie av elsparkesykler i Oslo for et år siden.

Oppsigelser og permitteringer

Selskapet har sett seg nødt til å permittere omtrent 100 ansatte, ifølge Breakit, og har varslet at de også kommer til å måtte si opp personale og konsulenter i en pressemelding.

«Vi må ta vanskelige beslutninger, og noen av kollegene våre må forlate oss. De fleste ansatte som for tiden er på prøvetid, tidsbegrensede kontrakter og konsulentavtaler vil bli avsluttet. Dessverre vil vi også måtte sende oppsigelsesvarsel til noen faste stillinger i Sverige» står det i en meldingen. Også ledelsen i Voi har redusert lønnen.

– Dette er en veldig tøff beslutning for Voi, og vi har søkt om støtte fra myndighetene i samtlige land ettersom vi ikke har den samme inntekten som vi normalt ville hatt. Heldigvis hadde vi en mild vinter, hvor vi for det meste hadde syklene ute, sier Nilsson, og legger til:

– Ingen så dette komme.

Voi hentet i november inn 780 millioner kroner gjennom en emisjon, og rapporterer om en «stabil finansiell posisjon». Årsaken til grepene er for å sikre posisjonen frem til 2021.

Sikre på overlevelse

– Hvor sikre er dere på at dere vil overleve inntektsfallet?

– Det er vi hundre prosent sikre på. De forebyggende tiltakene har ikke vært enkle, men etterspørselen vil komme tilbake, sier Nilsson.

Hun forteller videre at de ser på flere muligheter i fremtiden, som flere abonnementsmodeller, offentlig transport og andre steder hvor det er etterspørsel.

– Det vi har sett tidligere er at planer som vanligvis tar ett eller to år skjer veldig fort i disse dager, og at det akselererer.

– Vi er absolutt sikre på at vi vil overleve coronaperioden.

Samtidig har Vois administrerende direktør i svenske medier langet ut mot myndighetene i landet, hvor han blant annet har uttalt at de er altfor trege med å reagere sammenlignet med de andre landene.

– Vår administrerende direktør har pratet en del om det, situasjonen ender seg for hver dag, men Sverige ser ut til å være mest uklare på kravene og hvem krisepakken gjelder for. Jeg tror det derfor er en del forbedringspotensial på klarhet i krav, sier Nilsson.

Låner ut sparkesykler

Ettersom restaurant- og servicebransjen den siste tiden har mistet store deler av omsetningen har Voi besluttet å låne ut elsparkesykler.

Voi har blant annet inngått et samarbeid med burgerkjeden Munchies i Oslo hvor de tilbyr de ansatte å låne elsparkesykler for hjemlevering.

De har også inngått samme avtale med restaurantkjeden Broms, og selskapet Ally som bidrar i hjemmetjenesten i Stockholm.

Samtidig tilbyr Voi sykehuspersonale i hele Norden gratis turer, i tillegg til at de med samfunnskritiske jobber slik som IT, energi og apotekere kan få rabatterte turer.