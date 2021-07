Resultatboom for Morgenlevering: – Eksploderte i visse faser

Etter en vanvittig vekst i fjor ser Morgenlevering fortsatt ingen tegn til nedgang. Konkurranseekspert Øystein Foros tror folk vil fortsette med hjemleveringer og handling av mat på nett også etter pandemien.

OPPTATT: Morgenlevering-sjef Håkon Liland har hatt mye å gjøre siden han ble daglig leder høsten 2020. Vis mer byoutline Fabian Skalleberg Nilsen / E24

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter flere år med underskudd ble 2020 et vendepunkt for Morgenlevering, som sender frokostvarer hjem til folk.

Resultatet før skatt endte på 21,2 millioner kroner – en vekst på snaue 265 prosent fra året før.

– Den store forklaringen er jo at forbrukerne begynte å etterspørre mer nettbaserte leveranser. Og da var Morgenlevering på en måte klar. Før 2020 var vi kanskje litt tidlig ute – det var da vi tapte penger, sier Håkon Liland.

Han er daglig leder for Morgenlevering. Liland rakk å starte i jobben i oktober, og fikk dermed med seg en liten del av det ekstraordinære rekordåret.

Les også Kolonial.no bytter navn til Oda og satser utenfor Norge i 2021

Omsetningen til Morgenlevering hoppet opp fra 8,6 millioner kroner i 2019 til godt over 22 millioner i fjor. Med et land som i stor grad har vært på hjemmekontor har de hatt nok å gjøre.

– Det er hovedårsaken til at vi har fått en veldig bra vekst i fjor, forteller Liland.

– I tillegg jobbet vi med sortimentet og tilbudet vårt, som vi justerte hele veien som gjorde at vi fikk det løftet på både resultatet og omsetningen i fjor.

Det siste året har Morgenlevering til tider slitt med å få ut alle leveransene.

– Vi har hatt kapasitetsproblemer i forskjellige faser. Fordi etterspørselen har vært større enn det vi har klart å levere. Og det eksploderte i visse faser, sier Liland.

Les også Corona-løft for Morgenlevering: – Vi har doblet omsetning

Øystein Foros er økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Vis mer byoutline NHH

Konkurransen tilspisser seg

Senest onsdag denne uken kom nyheten om at tyske HelloFresh kaster seg inn i konkurransen om å levere mat hjem til det norske folk.

Fra før er en rekke aktører ute etter å få folket til å velge deres tjeneste for nettopp hjemlevering av mat og drikke.

Konkurranseekspert og NHH-professor Øystein Foros mener utviklingen er bra.

– Flere slåss om å servere middag så vel som frokost til oss, og det liker jo vi forbrukere, sier han.

Foros tror et tilbud som Morgenlevering har hatt større vind i seilene enn de som tilbyr dagligvarer. Men han mener også at nye vaner kan sette varige spor, og hjelpe denne typen konsepter videre.

– Hjemmekontorbølgen kommer ikke til å forsvinne fra 1. september. Konkurranseflaten er mer på vei mot Foodora-opplegg. Du våkner på senga og tar et spontant valg. Det er ikke så godt å si hva som blir stående igjen, sier han.

Spolet frem i tid

Den sistnevnte aktøren er mest kjent for å levere restaurantmåltider til hjem eller andre steder der kundene måtte være i norske byer.

Nå er også de i gang med å tilby dagligvarer, og den norske Foodora-sjefen Carl Randers forteller at også de har hatt et sterkt år.

– Vi så allerede før pandemien at hjemlevering økte i raskt tempo. Men da pandemien var et faktum, hoppet utviklingen vår rundt to år. Dette tillot oss å akselerere åpningen av våre egne Foodora-markeder, som har blitt mottatt med åpne armer, sier han til E24.

Tidligere i år åpnet Foodora for hjemleverte dagligvarer i Oslo. Nå ligger det an til utvidelse.

– Vi kommer til å åpne flere butikker fortløpende. Nordmennene vil ha rask hjemlevering, og det kan vi gi dem. Vi har en solid infrastruktur og kan raskt åpne butikker i områder der vi ser det er behov, sier Randers.

MER: Foodora har startet dagligvarelevering gjennom plattformen i tillegg til levering av restaurantmat. Daglig leder Carl August Randers viser frem butikken i Iladalen i Oslo. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Les også Pakkerush hos Posten – på nivå med julen

Gavedryss og oppmerksomhet

Morgenlevering-sjef Liland oppgir at det er stadig flere bedriftskunder som bruker deres tjenester på jevnlig basis.

– Vi vokser innenfor segmentet hvor bedrifter ønsker å sende gaver og oppmerksomheter til sine ansatte eller til kundeforbindelser. Bedriftsbestillinger er tidvis så store at vi sliter med å tilfredsstille etterspørselen, sier han.

Foreløpig har ikke Morgenlevering oppgitt konkrete tall på bedriftsmarkedet. Men bedriftslevering fikk spesielt fart i fjerde kvartal, som da gjerne ble bestilt før en konferanse eller et frokostseminar.

– Vi ser nå at denne satsingen var riktig, fordi veksten fortsetter i år og blir en stadig større del av totalomsetningen.

– Hva skjer med en bedrift etter en sånn opptur som dere fikk i 2020?

– Veldig mye. Det krever litt å ta imot den enorme endringen. Vi har nesten doblet antall ansatte på ett år, fra 13–14 til 24, sier Liland.

Morgenlevering tror ikke at de nye kundene forsvinner sammen med smitteverntiltakene. Selskapet tror tvert imot at pandemien har forsterket en underliggende tendens.

– Det er blitt en helt naturlig del for oss, å få ting levert hjem. Så vi har fortsatt veldig god vekst.

Morgenlevering eies av Schibsted og Amedia. E24 er et datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte av E24s journalister har aksjer i Schibsted, gjennom deltagelse i konsernets aksjespareprogram.

Les også – Tror det er den eneste gangen jeg har grått i en profesjonell sammenheng

Les også Northzone-grunnlegger: – Oda blir en helt annen aktør med slike investorer

Følg E24 på sosiale medier: