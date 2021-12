Vedsalget har eksplodert: – Jeg har aldri vært borti lignende

Etterspørselen av ved har vært ekstremt høy i år. Steinar Halvorsen fikk 1600 ved-bestillinger på under to timer.

TOMT. Alt som står på lageret i Oslo er solgt. Vis mer

I går 22:46

Høye strømpriser og vinterkulde gjør at mange velger å fyre i peisen. Det har ført til stor etterspørsel av ved.

– Vi er helt utsolgt. Med dagens strømpriser lønner det seg å fyre. Det merker vi på salget, sier daglig leder i Ved24 og Christiania Vedforretning i Oslo, Steinar Halvorsen til VG.

De ble utsolgt for ved første uken i desember. Da fikk Halvorsen 1600 bestillinger i løpet av en time og 40 minutter.

– Jeg har aldri vært borti lignende. Det har vært helt kaos, sier han.

– Folk er desperate

De måtte stenge nettbutikken og vareutsalget på grunn av den enorme etterspørselen. Det har aldri skjedd før, og de har drevet i 30 år.

– Folk er desperate. Det er ingen vedutsalg i Oslo som ikke er utsolgt, sier Halvorsen.

De hadde bestilt mellom 130 og 140 trailere med ved som skulle holde hele vinteren. Resten av lasset får de i begynnelsen av januar.

– Vi skal bestille mer til neste år, helt klart, sier han.

UTSOLGT. Sjåfør Jarle Helsingeng leverer ved til kunder i blant annet Oslo, Lillestrøm og Asker. Vis mer

Halvorsen peker på de høye strømprisene som hovedårsaken til at de er utsolgt for ved. I tillegg tror han at hjemmekontor fører til at folk fyrer mer enn før.

– Mange har hjemmekontor. Da fyrer folk fra klokken åtte om morgenen i stedet for klokken fire på ettermiddagen, sier han.

Strømprisen har nådd nye rekorder i løpet av høsten og vinteren. Årets høyeste nivå var tirsdag, på 3,95 kroner kilowattimen i snitt. Med nettleie og avgifter utgjør dette 5,51 kroner på strømregningen.

Onsdagens strømpris er årets hittil tredje høyeste.

OVER TUSEN BESTILLINGER: Ved24 og Christiania Vedforretning har ingen begrensninger på hvor mye ved folk kan kjøpe. Vis mer

– Utsolgt på en time

Ved Coop Obs Bygg på Alnabru i Oslo har de solgt 31 prosent mer ved i år sammenlignet med i fjor.

– Hadde vi hatt tilgang på mer ved, hadde vi nok solgt dobbelt så mye, sier varehussjef Wim Koonings til VG.

De får inn mer ved på mandag eller tirsdag neste uke. Ved inngangen til varehuset står det et skilt med teksten «Bjørkeved utsolgt» i rød skrift. De har innført en begrensning på 20 sekker per kunde for å unngå hamstring.

– Det tar ikke mer enn en eller to timer så er vi utsolgt for ved. Forrige gang vi fikk inn ved var vi tom etter en time. Det var lang kø, sier Koonings.

Han tror også strømprisene er årsaken til at etterspørselen av ved er høy.

– Jeg har jobbet i bransjen i ti år og dette har jeg ikke opplevd før. Veden blir revet bort.

HØY ETTERSPØRSEL. Varehussjef ved Coop Obs Alnabru Wim Koonings. Han sier at de også selger flere varmepumper enn før. Vis mer

Fagansvarlig i Norsk Ved – Forum for vedprodusenter, Øyvind Stranna Larsen, sier til VG at etterspørselen av ved har vært ekstremt høy i år.

– Det er ikke utsolgt overalt, men mange vedprodusenter er tomme for ved. Vedforbruket i Norge er ganske høyt, særlig på grunn av de rekordhøye strømprisene, sier Stranna Larsen.

I 2010 registrerte SSB det høyeste vedforbruket siden de startet målingene i 1990. I 2010 lå innfyrt energimengde fra ved på 8,13 milliarder kWt. Denne rekorden er hittil ikke blitt slått. Da var ikke strømprisene like høye, men det var en lang og kald vinter.

– Det er ikke sikkert vi slår rekorden, men det blir spennende å se hvordan temperaturene blir denne vinteren.