Tiltalte i svindelsak frykter israelsk politi kan ha plantet bevis på han

– Det ville ikke forundret meg at personer som er i stand til å svindle noen for så mye penger har kontakter innenfor politiet, sa den tiltalte 30-åringen under sin forklaring i retten tirsdag.

Advokatene Kjell Magnus Brygfjell og Bent Endresen representerer den tiltalte 30-åringen som tirsdag forklarte seg for retten. Vis mer

Statsadvokaten spurte den tiltalte om hvorfor han tror israelsk politi hevder å ha funnet mobilen i vesken hans.

– For det første kan israelsk politi ha gjort en stor feil. Den andre teorien er den jeg frykter mest. Det ville ikke forundret meg at personer som er i stand til å svindle noen for så mye penger har kontakter innenfor politiet, forklarte den tiltalte 30-åringen.

– Mener du israelsk politi er korrupt, fulgte statsadvokaten opp.