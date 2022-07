Analytikere om avtale: – SAS er fortsatt ikke i mål

Analytikere er enige om at en avtale mellom SAS og pilotene er svært gode nyheter for selskapet, men at SAS fortsatt har mange problemer de må løse.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Flyanalytiker i danske Sydbank Jacob Pedersen sier til E24 at enigheten er gode nyheter for SAS, men at selskapet er langt fra reddet.

Han er overbevist om at avtalen innebærer at SAS har fått medhold på de fleste punkter i forhandlingen.

– Det betyr at de kanskje ikke får alt, men nesten alt de vil ha med i forhold til SAS Forward planen. Den er utrolig viktig for at SAS skal kunne sikre et konkurransedyktig selskap i fremtiden. Men selv om det er et utrolig viktig steg i riktig retning er det selvsagt ikke nok for å redde selskapet.

– Det er fortsatt mange andre ting som må falle på plass i tiden fremover og det er nå det virkelige arbeidet starter for SAS.

Gjenoppbygge svekket tillit

Analytiker Pedersen sier at man nå kan begynne å gjenoppbygge navnet og merkevaren til SAS, som han mener er kraftig svekket.

– De reisende har mange andre alternativer å velge mellom og det er ingen garanti for at de vil fly med SAS i tiden fremover.

Fremover skal selskapet forhandle med kreditorene, som kan slå en endelig strek over gjelden til SAS.

Jeg tror det er en viktig puslespillbrikke som nå faller på plass.

– Jeg vet ikke om avtalen betyr at de har sikret finansiering til Chapter 11 prosessen, det ville i så fall vært en utrolig god nyhet å kunne presentere nå. Men jeg er likevel ikke i tvil om at investorene har vært inne og gitt en godkjennelse til denne avtalen.

Flyanalytiker i Sydbank Jacob Pedersen mener avtalen er godt nytt, men fortsatt ikke nok til å redde SAS.

Lang prosess mot friske penger

Det er ikke bare Pedersen i Sydbank som minner om at veien er lang til målet for SAS. Investeringsdirektøren Robert Næss i Nordea sier mandag kveld til E24 at det er en god nyhet for ledelsen i SAS at streiken er over, for nå kan de fokusere på konkursprosessen.

– Det er negativt at de har tapt penger, men ledelsen får nå tid til å fokusere på andre ting som må prioriteres høyt, som konkursprosessen de er i. De får nå mulighet til å få ting opp å gå igjen, sier Næss.

Investeringsdirektøren påpeker samtidig at det blir en lang prosess med å hente inn friske penger, og at en emisjon er veldig usannsynlig.

– De må se på gjeldsforhandlingene som de er i. Aksjonærer vil nok ikke skyte inn kapital, sier han.

I forhold til selskapets aksjer, mener Næss at det er en positiv nyhet. Samtidig advarer han mot å kjøpe aksjer.

– Verdien burde falt 70 til 80 prosent mer. De som kjøper SAS-aksjen kan i verste fall tape 100 prosent av investeringen. Hvis eksisterende aksjonærer får beholde fem prosent av selskapet, så kan de tape 80 prosent av investeringen, avslutter han.

Investeringsdirektør i Nordea Robert Næss mener SAS nå får tid til å fokusere på andre ting.

SAS-aksjen er opp 22,6 prosent like etter børsåpning i Oslo, og er en av Børsens mest omsatte aksjer.

Også mandag steg aksjen kraftig til tross for sterke advarsler fra forvaltere og analytikere.