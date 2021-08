Lars Sørgard søker ikke nytt åremål som konkurransedirektør

Direktøren går tilbake til jobben som NHH-professor på nyåret.

GÅR AV: Konkurransedirektør Lars Sørgard har ledet Konkurransetilsynet siden januar 2016 Vis mer

Det opplyser Konkurransetilsynet i en pressemelding mandag.

– Jobben som konkurransedirektør er svært givende og utfordrende, og jeg er stolt over det vi i konkurransetilsynet har fått til de siste seks årene, sier Sørgard i meldingen.

– Etter en betenkningstid har jeg likevel bestemt meg for å gå tilbake til stillingen som professor ved NHH, som jeg har hatt permisjon fra disse årene. Det ligger ingen dramatikk bak denne beslutningen, legger han til.

Stillingen som konkurransedirektør er et åremål på seks år, og stillingen ble lyst ut i dag, ifølge pressemeldingen fra tilsynet. Sørgard fortsetter i jobben ut januar 2022, opplyser tilsynet.

– Sulle gjerne hatt Lars Sørgard med videre

Det er BackerSkeie som har fått oppgaven med å finne erstatteren til Sørgard. Næringsdepartementet er oppdragsgiver, og etterfølgeren skal utnevnes av Kongen i statsråd.

– Vi skulle gjerne hatt Lars Sørgard med videre som direktør for Konkurransetilsynet. Han er en svært godt ansett leder og nyter stor respekt for sin faglige dyktighet. Samtidig har vi satt pris på hans åpenhet rundt tilsynets saker, sier Kristin Davidsen, tillitsvalgt for juristene, i meldingen.

Tilsynet trekker frem at de under Sørgards ledelse har fattet vedtak, som til sammen har ilagt milliarder i gebyrer. I tillegg trekkes satsingen for «bedre konkurranse i dagligvaremarkedet» frem i meldingen.

Holder dagligvaretall hemmelig

Søndag kom siste nytt fra «prosjekt dagligvare» hvor det ble kjent at Konkurransetilsynet holder dagligvaretall hemmelig.

– Når mer informasjon er tilgjengelig for aktørene, øker også sannsynligheten for at dette kan skade konkurransen i markedet, sa leder Sigurd Birkeland.

I november 2019 la tilsynet frem en rapport som viste at Norgesgruppen fikk langt bedre priser på varer enn konkurrentene. Da reagerte Rema 1000 med å fryse forhandlinger med viktige leverandører.

I sommer henla Konkurransetilsynet saken mot Orkla, Mondelez og Norgesgruppen. Etter at de undersøkte om ulikheter i innkjøpspriser har vært et brudd på konkurranseloven, men hadde da «kommet til at det ikke var grunnlag for å gå videre med saken».

Det reagerte dagligvareekspert Erik Fagerlid på, og mente at tilsynet hadde «brukt opp troverdigheten».