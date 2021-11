Kraftig smell for badstuselskap

Månedene med nedstenging og strenge restriksjoner gikk hardt utover Kok, som lever av arrangementer i flytende badstuer.

FLYTENDE SAUNA: Flåten til Kok kan se tilbake på et tungt 2020. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Årsregnskapet viser et udekket tap på 1,5 millioner kroner i 2020.

Resultatet er en drastisk forverring fra 2019, da årsresultatet viste et lite overskudd på drøye 15.000 kroner - dette i følge regnskapstallene gjort tilgjengelig fra Brønnøysundregisteret.

Kok AS hadde driftsinntekter på overkant av 3 millioner kroner i fjor, som er en nedgang fra 4,9 millioner i 2019.

For datterselskapet Kok Oslo ble underskuddet på 770.000 kroner. Til sammenligning var årsresultatet negativt med 289.000 kroner året før.

Sjefen: Corona ødela

Selskapet har badstu-båter med kapasitet opp til 24 personer, og holder til i Oslo, Hamar, Drammen, Sandvika og Holmsbu.

De tilbyr blant annet cruise og privat booking av flåter. Julebord, utdrikningslag og møter i saunaene er blant trekkplastrene.

Strenge begrensninger på hvor mange mennesker som kunne samles, og andre drastiske smitteverntiltak, gjorde det vanskelig å opprettholde normal drift.

Dermed uteble også kundene.

Kristin Lorange, daglig leder i Kok, sier til E24 at det tøffe fjoråret dreier seg om nedstengningene og ellers redusert drift.

– Det er ikke til å legge skjul på at fjoråret var kjempetøft for oss, og regnskapstallene snakker jo for seg selv. Redusert inntekt, permitteringer og strenge tiltak sendte tallene feil vei, forteller hun.

Hun legger til at rett før nedstengningen i mars 2020, hadde selskapet i tillegg investert i flere nye båter.

Smittevernreglene førte til store vanskeligheter med å holde driften oppe. Vis mer

Ser lyst på det

Lorange ønsker derimot ikke å svartmale situasjonen de står i nå.

– Nå er det en ny tid, og vi ser positivt på veien videre. Vinteren er høysesong for oss, sier hun.

Hun forteller at det vil ta tid å bygge seg opp igjen etter fjoråret, men regner med at Kok kommer seg opp på samme nivå som før.

Allerede nå merker selskapet at kundene for alvor er på vei tilbake. Kok Oslo har opplevd en eksplosiv vekst av besøkende de siste månedene, og det er forhåpninger om at trafikken vil holde seg høy igjennom vinteren.