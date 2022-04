Lyse anbefaler lange strømkontrakter: - Da vil prisene gå ned

Lyse har nå nettoverdier for 47,2 milliarder kroner. Det er opp 10,8 milliarder på to år. Konsernets telekom-virksomhet betyr stadig mer for totalen, mens kraftproduksjonens betydning har sunket.

Eimund Nygaard, til venstre, har vært Lyses konsernsjef i en årrekke. Her på bedriftsforsamlingen tirsdag sammen med styreleder Harald Espedal.

Gjennom Altibox fikk Lyse mange flere telekom-kunder de siste par årene. I 2019 var det 625.000 kunder, og ved utgangen av 2021 var det 785.000. Det er en økning på 25 prosent.