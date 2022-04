For Andy Kurtzig er krigen i Ukraina nær, selv om han er på andre siden av jorden. Han leder ett av mange tek-selskaper rammet av Russlands invasjon. Daglig må han håndtere sikkerheten til over 200 medarbeidere.

Toppsjef i krig

SAN FRANCISCO (E24): Hver morgen sjekker teknologigründer Andy Kurtzig en egen kanal i Teams for å se at alle medarbeiderne hans fortsatt er i live.

Kurtzig leder selskapet JustAnswer, som er basert i San Francisco, men en tredjedel av alle ansatte er i Ukraina. Da russiske styrker invaderte 24. februar, hadde de 252 medarbeidere i landet.

– Det var veldig krevende. På den ene siden hadde vi forberedt oss på den dagen i så lang tid, på den andre siden ble jeg bare så trist, opprørt og sint, sier han.

TEKNOLOGIGRÜNDER: I 2003 grunnla Andy Kurtzig selskapet JustAnswer. Da Russland invaderte Ukraina, medførte det en rekke nye utfordringer for ham som daglig leder.

JustAnswer har vært i Ukraina gjennom Maidan-revolusjonen, Russlands annektering av Krim-halvøya og krigføringen i landets østlige regioner. De visste at situasjonen kunne bli verre.

– Derfor laget vi en slags eskaleringsplan, sier Kurtzig.

I begynnelsen innebar dette å lage ekstra datakopier og skrive ut alle avtaler. Så gikk de til innkjøp av strømgeneratorer, ekstra internettilkoblinger og satellittelefoner, og til slutt begynte de å flytte medarbeidere ut av de mer risikoutsatte områdene.

Nå har 36 av selskapets ansatte flyktet fra landet. Med unntak av et titall, befinner resten seg i vestlige områder. En liten gruppe har sluttet seg til hæren.

– Det er veldig stressende. Dette er ikke bare våre ansatte. Det er vennene mine, sier Kurtzig, som selv bodde i Ukraina med familien i et halvår like før pandemien.

Drept på flukt

Ingen av medarbeiderne hans har hittil mistet livet, men teknologiselskapet SE Ranking har lidd et stort tap.

6. mars fulgte Ksenia Khirvonina nøye med på appen Telegram. Hun visste at kollega Tatiana Perebeinis skulle flykte fra byen Irpin sammen med datteren Alisa (9) og sønnen Mykyta (18), fordi boligblokken deres var blitt truffet av bomber dagen før.

– Da jeg leste at russerne hadde angrepet en humanitær korridor, tenkte jeg med én gang på Tatiana, sier Khirvonina, som jobber med PR i SE Ranking, hvor Perebeinis var økonomisjef.

Hun sendte en melding til selskapets HR-ansvarlig, som prøvde å få tak i tobarnsmoren, men hun tok ikke telefonen. Kort tid etter begynte det å sirkulere bilder av fire livløse personer på Twitter. Rundt dem lå bagasjen strødd.

SKULLE FLYKTE: Tatiana Perebeinis og barna hennes ble drept på vei ut fra den krigsrammede byen Irpin, like utenfor Kyiv.

HR-sjefen i SE Ranking kunne senere bekrefte at Perebeinis’ to barn døde på stedet, moren på sykehuset samme dag. I tillegg ble en frivillig mann, som hjalp til å evakuere flyktningene, drept.

– Først var det et fullstendig sjokk. Jeg kunne ikke tro det. Jeg kunne ikke forstå hvordan det kunne skje, sier Khirvonina.

Like før invasjonen hadde hele selskapet vært på et seminar i Georgia, forteller hun. Alle hadde vært ekstra glade for at de kunne samles fysisk etter to år med pandemi.

– Tatiana var der også. Siste gang jeg så henne var 21. februar, da vi kom tilbake fra turen. Som alltid, var hun veldig glad, smilte og spøkte. Ingen kunne forutse at dette kunne skje i løpet av noen få dager.

DREPT: Økonomisjef Tatiana Perebeinis i teknologiselskapet SE Ranking.

Bildene av familien som ble drept på flukt, sjokkerte en hel verden. Samtidig vakte de sterke reaksjoner i teknologibransjen.

– Tania var en ny venn og kollega som jeg samarbeidet med regelmessig og så sent som sist fredag, skriver Scott Irwin, medgründer av det San Francisco-baserte investeringsselskapet Camber Partners, på Linkedin.

– Dette har vært hjerteskjærende, men også ondt og urettferdig.

Camber Partners hadde investert i SE Ranking, som lager verktøy for søkemotoroptimalisering. De har kontorer i Øst-Europa og London, men også et lite salgskontor i Silicon Valley.

Mange av bedriftene her, som Google, Oracle og Snap, har et stort antall arbeidere i Ukraina. Teknologiselskaper som GitLab og Grammarly har også ukrainske grunnleggere.

– Vi frykter for sikkerheten til folket i Ukraina – inkludert teammedlemmene våre, skriver talsperson Shane Collins i Grammarly i en uttalelse til E24.

Stor teknologisektor

Totalt er det cirka 300.000 utviklere i Ukraina, og 20 prosent av Fortune 500-selskapene har sine eksterne utviklingsteam i landet, ifølge CNBC.

De sterke båndene har ført til et stort engasjement for Ukraina i teknologibransjen.

– Vi er så inspirert av støtten som strømmer ut fra teknologimiljøet, sier partner Alex Iskold i venturekapitalfondet 2048 Ventures.

STØTTER UKRAINA: Klart budskap på denne bilen registrert i San Jose, den største byen i Silicon Valley.

Han er født og oppvokst i Ukraina, men bor nå i New York. Like etter invasjonen opprettet han 1Kproject, hvor man kan donere tusen dollar direkte til ukrainske familier i nød. Gründere og teknologiinvestorer er sterkt representert, både blant frivillige og sponsorer.

Hittil har prosjektet samlet inn over 3,5 millioner dollar og hjulpet mer enn 3000 familier. Over 64.000 har søkt om støtte.

Blant selskapene som har bidratt til prosjektet, er Yahoo, mens Google og Snap donerer henholdsvis 10 og 15 millioner dollar til hjelpeorganisasjoner. Grunnleggerne av Airbnb har personlig forpliktet seg til å matche donasjoner opptil 10 millioner dollar.

– Folk er så involvert, sier Oleksii Nasiedkin, som leder et analytiker-team i Airbnb og har jobbet for selskapet i åtte år.

POLITISK AKTIV: Oleksii Nasiedkin er født og oppvokst i Ukraina og deltok selv i Oransje-revolusjonen i 2004/2005. De siste åtte årene har han jobbet for Airbnb.

E24 møter ham på en demonstrasjon i San Francisco, og han forteller at det var mye arbeid i kulissene da flere titalls tusen booket hus og leiligheter i Ukraina for å støtte utleierne. I tillegg har flere hundre ansatte jobbet frivillig for å støtte selskapets veldedighetsarbeid.

For Nasiedkin er situasjonen ekstra nær. Han er selv oppvokst på Krim-halvøya og vært politisk aktiv i Ukraina. Mange venner og familiemedlemmer befinner seg fortsatt i landet.

– Jeg er heldig som er her. Hvis ikke, ville jeg sannsynligvis holdt i et gevær akkurat nå, sier Nasiedkin.

– Vennene mine, som har MBA fra Stanford og doktorgrad fra MIT, er i hæren nå. Det er det eneste de kan gjøre.

Mistet alt

Teknologisektoren i Ukraina har utviklet seg over mange tiår og hadde syv milliarder dollar i årlige eksportinntekter før invasjonen, ifølge Vitaly Sedler.

Han leder Intellias, et ukrainsk selskap med 2500 medarbeidere, som driver med outsourcing av IT-tjenester.

– De første fire dagene flyttet vi 1400 medarbeidere og familiemedlemmer ut fra de østlige områdene av Ukraina til hovedkvarteret vårt i Lviv, sier han.

– I tillegg har vi hjulpet 400 personer til Polen.

TETTE BÅND: Teknologiindustrien har mange koblinger til Ukraina, og for mange i Silicon Valley kjennes krigen derfor ekstra nær.

SE Ranking har også hjulpet mange ansatte å flykte, og halvparten av selskapets rundt 50 ukrainske medarbeidere er nå utenfor landets grenser. Deriblant PR-sjef Ksenia Khirvonina, som befant seg i Dubai da Russland invaderte.

– Hvis noen trenger noe, vil andre ansatte hjelpe. Vi er som en familie, sier hun over videolink fra det arabiske emiratet.

Nå prøver de å sette opp en innsamlingsaksjon for enkemannen til Tatiana Perebeinis. Han var i Øst-Ukraina for å hjelpe sin Covid-syke mor da familien hans ble drept.

– Nå har han ingenting annet enn en ryggsekk. Han har ikke noe hjem, ingen familie, ingen bil. Ingenting, sier Khirvonina.

For Lemon.io-gründer Aleksandr Volodarsky handler det meste fortsatt om å sikre alle ansatte.

Noen av medarbeiderne hans har tilbrakt flere uker i bomberom, uten tilgang på mat. Andre, som markedssjefen, kjemper i hæren.

Selv flyktet entreprenøren til Israel, hvor han bor hos en vennefamilie og holder liv i selskapet, som har bygget en markedsplass for utveksling av utviklere.

– Akkurat nå vokser vi, men hvis krigen eskalerer enda mer, mister vi sannsynligvis minst 50 til 60 prosent av virksomheten, sier han.

Sånn kan krigen direkte påvirke den globale teknologisektoren, hvor det i snitt kan ta opptil 70 dager å ansette en fagarbeider, ifølge CNBC.

– Hver gang du tar ut en region, særlig en som har vokst så bra som Øst-Europa, og spesielt Ukraina, gjør det utfordringene i arbeidsstyrken mer krevende, sier programvareanalytiker Scott Berg.

Reiser til Ukraina

Litt nord for San Francisco har JustAnswer-gründer Andy Kurtzig tatt på seg cowboyboots og en Hawaii-skjorte med ukrainske flagg. Da krigen brøt ut, stiftet han og kona Sara en egen veldedighetsorganisasjon. Denne kvelden arrangerer de countrykonsert til inntekt for Ukraina.

I påsken reiser ekteparet til grenseområdene i Europa sammen med tre barn for å hjelpe de ukrainske flyktningene.

– Hvis det er trygt, skal jeg dra over til Ukraina og møte teamet mitt og ta med forsyninger, medisinsk utstyr og sikkerhetsutstyr, sier Kurtzig.

ENGASJERTE: Andy Kurtzig og kona Sara har bodd i Ukraina i seks måneder. Nå reiser de til Europa sammen med barna for å hjelpe flyktninger.

Flesteparten av de ukrainske ansatte jobber fortsatt hundre prosent.

– Vi har 90 prosent kapasitet i Ukraina, sier Kurtzig.

– Vi tilbød betalt fri, men mange tok det ikke. De er stolte av å jobbe og betale skatt, og mange betaler til og med skatten sin tidlig.

I Intellias måler de 98 prosent produktivitet, og arbeidsmoralen er høy også i Lemon.io.

– Det å føle prestasjon og tilhørighet gir folk et slags håp, sier gründer Aleksandr Volodarsky, som gir alt overskudd til hæren.

– Det å ansette folk er faktisk veldig viktig, fordi krig er dyrt.

SAMLER INN PENGER: Andy og Sara Kurtzig har stiftet veldedighetsorganisasjonen Arizae. Denne uken arrangerte de veldedighetskonsert til inntekt for Ukraina.

Andy Kurtzig har allerede ansatt fem-ti nye medarbeidere i Ukraina etter invasjonen, og han har ingen planer om å stoppe med det.

– Vi ser på dette som en mulighet til å støtte Ukraina, sier han.

– Krigen handler ikke bare om bomber og stridsvogner. Den handler også om økonomi.

