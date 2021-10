Fagforbundet: – Vi slår opp med SAS hvis de ikke kommer pilotene i møte

Fagforbundet sier de vil benytte forbrukermakten sin dersom SAS ikke lytter til sine tidligere piloter. SAS sier de nå har tatt «initiativ til at partene setter seg ned»

Leder Mette Nord i Fagforbundet sier at de «slår opp» med SAS etter den siste tidens nyheter om omorganisering i flyselskapet. Her sammen med Fellesforbundets Jørn Eggum i september. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Fagforbundet må vurdere sitt forhold til SAS etter den siste tidens debatt, opplyser forbundsleder Mette Nord overfor E24.

Ifølge Nord har Fagforbundet hatt som retningslinje at flyreiser på oppdrag for forbundet skal skje med SAS i den grad det er mulig.

Nå ser de ikke lenger noen grunn til å være lojale overfor flyselskapet.

– Grunnen til at vi har foretrukket SAS foran andre selskaper, er nettopp at de har hatt ordnede forhold for de ansatte, sier hun.

Les også SAS-ansatte demonstrerer for sin gamle jobb: – Umoralsk og uetisk

– Når SAS velger å overse inngåtte avtaler og overkjøre de ansatte, må vi vurdere vår bruk av selskapet. Hvis SAS nå skal stå for en arbeidstagerfiendtlig politikk, kan ikke vi ha dette som foretrukket flyselskap, sier Nord.

Fagforbundet opplyser at de i et normalår bruker over 12 millioner kroner på flyreiser. I 2018 og 2019 var summen 12,7 millioner kroner, og rundt 75 prosent av dette har vært med SAS.

Omorganisering

De siste ukene har tidligere ansatte i SAS uttrykt sterk misnøye over flyselskapets planer om å omorganisere seg, ved opprettelsen av SAS Link og omdøpingen av SAS Irland til SAS Connect.

Flyselskapet måtte si opp 5.000 ansatte gjennom pandemien, blant dem 560 piloter, hvorav 200 er norske.

Disse har vist til en avtalefestet gjenansettelsesrett, som de mener SAS forsøker å omgå ved å hente nye piloter til datterselskapene. SAS bestrider dette, og sier at gjenansettelsesretten gjelder for hovedselskapet SAS Scandinavia.

Les også SAS etablerer nytt datterselskap

– Vi slår opp

Men Fagforbundet står fast på at pilotene uansett har denne gjenansettelsesretten. SAS kan derfor ikke ansette nye piloter før de oppsagte pilotene har fått tilbud om sin gamle jobb tilbake, mener forbundet.

– Vi slår opp med SAS hvis de ikke kommer pilotene i møte. Da bruker vi forbrukermakten vår, og ser ingen grunn til å foretrekke dem foran andre flyselskaper.

Forbundslederen understreker at det ikke er snakk om en boikott.

– Vi har opplevd SAS som ryddige når det kommer til ansettelsesforhold. Hvis de har tenkt å bli som alle andre, så ligger det ikke noe boikott i det, men vi ser heller ingen grunn til å være lojale mot et selskap som bryter med de verdiene.

– Vi betaler gjerne for ordnede forhold, legger hun til.

Les også SAS-pilotene raser: – Umoralsk, uetisk og usolidarisk

– Forventer dere at andre følger etter?

– Det står folk fritt til å velge selv, men vi verdsetter ryddige forhold, og det håper vi også andre kunder i SAS og luftfarten for øvrig gjør, sier Nord.

Fagforbundet er Norges største fagforbund, med 18.000 tillitsvalgte og oppunder 400.000 medlemmer.

I søsteren Fellesforbundet opplyser kommunikasjonssjef André Nerheim at de er kritisk til det SAS gjør nå, men at de også har medlemmer der, og derfor ikke vil ta et lignende grep.

Også Industri Energi, som organiserer 56.000 innen land- og offshorebasert industri, sier de nå har «klare forventninger til at leverandører de benytter seg av skal opptre seriøst og ordentlig».

Den elektrokjemiske delen av forbundet har allerede vedtatt en uttalelse der de sier at SAS nå er «i ferd med å rote bort sin posisjon som det foretrukne selskapet».

Leder Are Tomasgaard i LO Luftfart har tidligere kalt det «skuffende» at SAS «nå utfordrer anstendigheten i luftfarten».

SAS: – Tatt initiativ til møte

Pressesjef John Eckhoff i SAS har fått oversendt kritikken fra Fagforbundet, og svarer onsdag kveld at SAS nå har tatt initiativ til et møte med pilotene etter den siste tidens diskusjoner.

Les på E24+ Analytiker: – SAS er på ingen måte bærekraftig

– SAS-ledelsen er opptatt av et godt forhold til både ansatte og fagforeninger, og har i dag tatt initiativ til at partene setter seg ned og snakker om fremtidens SAS. Alle ønsker det samme, nemlig et sterkt og fremgangsrikt SAS, med ansatte på skandinaviske vilkår, skriver Eckhoff i en tekstmelding.

Han fremholder at SAS er en ansvarlig arbeidsgiver som overholder inngåtte avtaler.

– Utgangspunktet står likevel fast: Skal SAS overleve og sikre norske og skandinaviske arbeidsplasser, må vi tilpasse oss en ny virkelighet med større andel fritidsreisende og færre forretningsreisende. Pandemien er ikke over selv om flyene er fulle.

Nestleder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening sier imidlertid torsdag ettermiddag at de ikke har mottatt noe initiativ til møte.

– Vi har ikke mottatt noen invitasjon fra SAS, og det har jeg sjekket med Martin Lindgren i SAS Pilot Group og de andre pilotforeningene. Ingen har hørt noe fra SAS, sier Klokset.

– Det eneste vi har hørt er at Anko van der Werff i en webcast til de ansatte i går, sa at han vil starte en prosess med alle foreninger om ytterligere kostnadsbesparelser, i tillegg til Enhanced Operating Model (EOM), sier han, og viser til opprettelsen av datterselskapene.