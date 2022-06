Staten forbereder mulig comeback i SAS

Næringsdepartementet hyrer inn ABG Sundal Collier og Advokatfirmaet Wiersholm som rådgivere i forbindelse med kriseplanen til SAS.

Kjøper han staten inn igjen i SAS? Departementet som Jan Christian Vestre (Ap) styrer bekrefter i en epost at eksperthjelp er hyret inn

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres ...

Det bekrefter Næringsdepartementets pressetjeneste på telefon til E24, etter at Dagens Næringsliv først omtalte saken.

Regjeringen og statsråd Jan Christian Vestre (Ap) kan dermed besørge at Norge gjør comeback på eiersiden i SAS, knappe fire år etter at den forrige regjeringen solgte den norske stats SAS-aksjer for 600 millioner kroner. Aksjeposten var ved salget rett i underkant av ti prosent av flyselskapet.

Departementet bekrefter at de nå har hyret inn investeringsbanken ABG Sundal Collier for å gi finansielle råd, samt Advokatfirmaet Wiersholm som juridisk rådgiver.

Det kriserammede flyselskapet trenger minst 9,5 milliarder svenske kroner i ny egenkapital.

Det skjer etter at det kriserammede flyselskapet tirsdag la frem ferskt milliardtap - på minus 1,6 milliarder kroner. De varslet da at de vil gjøre om 29 milliarder kroner fra gjeld til aksjer i sin bebudede kriseplan, og samtidig hente minst 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital.

I Dagens Næringslivs artikkel kommer det frem at regjeringen allerede har hatt dialog med SAS etter at de tidligere i år lanserte redningsprogrammet SAS Forward – som er blant annet omhandler kostnadskutt på 7,5 milliarder svenske kroner.

Kutt og konflikt

Tidligere i mai ble det kjent at SAS kutter 4.000 flyginger i sommer. E24 har skrevet om flypassasjerer som tenker seg om før de bestiller med selskapet.

Et annet bakteppe er konflikten med de ansatte.

I slutten av mars startet SAS forhandlinger med pilotforeningene for å komme frem til en ny kollektivavtale. SAS hadde lagt opp til to uker med forhandlinger, men allerede etter et døgn forlot pilotene forhandlingsbordet. SAS-pilotene truet med streik etter forhandlingsbruddet, men foreløpig har det vært stille på det området.

Frp: – Svært dårlig idé

Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, mener en eventuell plan om et mulig oppkjøp i SAS bør legges i skuffen.

– Dette fremstår som en svært dårlig idé, skriver Bjørnstad i en e-post til E24.

– Jeg vil be næringsminister Vestre tenke seg grundig om før han gambler med skattebetalernes penger på denne måten. Staten har dårlig erfaring med eierskap i SAS fra tidligere. Heldigvis fikk vi solgt oss ut for en del år siden, og historien viser at dette var lurt. Dette er definitivt ikke tidspunktet for å kjøpe oss inn igjen på.

Ifølge en melding fra Oslo Børs torsdag ettermiddag ble SAS satt i det børsen kaller en «bedringsboks». Her vil Oslo Børs ha et ekstra tilsyn med aksjen.

– På grunn av kunngjøringen fra SAS 31. mai har Oslo Børs bestemt seg for å sette SAS i «bedringsboksen» fra og med 3. juni, skriver Børsen i en melding.