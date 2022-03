Prøvde å trekke strømavtaler etter kundesjokk – nå må de snu

Nær 1.000 kunder skal ha bestilt fastpris på strøm med kjemperabatt hos Meløy Energi før selskapet trakk ut støpselet. Forbrukerrådet reagerer, og nå sier selskapet at «alle som har bestilt skal få».

KUNDENE FOSSET INN: I fastprisavtalen til Meløy Energi, før selskapet dro i nødbremsen. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Krig og energikrise i Europa sender strømprisene til nye rekordnivåer. I helgen trodde mange at de hadde skaffet seg forutsigbare strømutgifter for de neste 12 månedene gjennom en fastprisavtale på strøm med Meløy Energi.

Nærmere 1.000 kunder skal ha tegnet seg for ettårsavtalen «Tåkeheimen» de siste dagene, før de brått fikk beskjed om at avtalen ikke gjelder for dem likevel.

Dette fremgår av flere innlegg på Facebook-gruppen Prismatch strøm, der medlemmer hevder at de har fått beskjed av Meløy Energi om at selskapet «kommer til å gå konkurs hvis alle får denne avtalen».

Sjef i Tåkeheimen

E24 har konfrontert Meløy Energi-sjef Børge Erlend Skaret Selstad med disse påstandene.

– Hva er det som har skjedd her?

– Ja, hva skal man si. Dette er et stunt fra et nyopprettet selskap som prøver å tjene penger på kundeomsetning, sier Selstad.

– Hva mener du med det?

– Dette er et ukoordinert initiativ fra en ekstern selger.

Meløy Energi-sjef Børge Erlend Skaret Selstad Vis mer

– Hva mener du med det? Dere har jo reklamert for denne avtalen på deres egne hjemmesider? Er problemet at dere har fått flere kunder enn ventet?

– Takk for praten, sier Selstad, og legger på.

– Markedet er for ustabilt

Tåkeheimen-avtalen ble fortsatt markedsført på Meløy Energis hjemmeside mandag formiddag, med en fastpris på 1,26 kroner per kilowattime i Sør-Norge, inkludert moms.

Til sammenligning blir morgendagens spotpris i Sør-Norge på rekordhøye 3,7 kroner kilowattimen.

Rundt lunsjtider ble avtalen endret, og nå opplyses det på samme side at avtalen ikke lenger tilbys i Sør-Norge.

Kunder i Nord-Norge kan fortsatt tegne seg for 41,2 øre per kilowattime. I denne landsdelen ligger spotprisen langt lavere, på rundt 20 øre per kilowattime.

«Med fastprisavtale er du garantert den samme prisen i hele avtaleperioden. Uansett markedsutvikling vil du alltid vite hvilken kraftpris du betaler», heter det i reklameteksten for avtalen.

Meløy Energi er et heleid datterselskap av Meløy Energi Holding, som eies av kraftkommunen Meløy i Nordland.

Mandag ettermiddag har selskapet publisert en melding på sine hjemmesider om at det har besluttet å stoppe fastprissalget utenfor Nord-Norge.

«Dette skyldes at markedet er for ustabilt med stor risiko», heter det videre.

– Skal selvfølgelig få det som er avtalt

– Kundene skal selvfølgelig få strømmen til den prisen og for den perioden som er avtalt, og vi tar det for gitt at Meløy Energi står ved avtalene som er inngått, sier Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet, til E24.

Han mener det kun er i «helt åpenbare tilfeller av feilprising» at selskapet kan hevde at avtalen er ugyldig, og dermed ikke bindende.

FORVENTER AT AVTALENE BLIR HOLDT: Forbrukerrådet og seniorrådgiver Thomas Iversen. Vis mer

– Fastpris er null verdt hvis selskapene trer ut av avtalene etter eget forgodtbefinnende. Dessverre har vi tidligere sett eksempler på kunder som har blitt kastet ut av fastprisavtaler når de ikke lenger går i selskapets favør, sier Iversen.

Seniorrådgiveren viser til at forbrukerne i dagens strømmarked er mer bevisste enn tidligere, og at informasjon om gode avtaler sprer seg raskt i sosiale medier.

– Da er det ekstra viktig at selskapene er nøye med å legge tilbudene sine på nivåer de kan tåle, sier Iversen.

Når E24 konfronterer Selstad med uttalelsene til Forbrukerrådet, videresender han en e-post med svar som han har sendt til Avisa Nordland tidligere på dagen.

Her skriver Selstad blant annet at Meløy Energi er et lite selskap, og at det ikke er «rigget for en så stor og uplanlagt pågang».

På spørsmål fra avisen om de som har bestilt avtalen før tilbudet ble stengt, svarer Selstad:

«Vi jobber med saken. Alle som har bestilt får, men det vil ta litt tid å håndtere så store mengder henvendelser uten at det er planlagt på forhånd».

Ikke første gang

Ekstremt høye og volatile kraftpriser de siste månedene har bydd på problemer for flere aktører som tilbyr strøm på fastpris.

I oktober i fjor begynte Akva Kraft å kaste ut egne fastpriskunder fra avtaler som var blitt ulønnsomme for selskapet, men Forbrukerrådet slo raskt fast at oppsigelsene var urettmessige.

Etter å ha blitt kalt inn på teppet hos Forbrukertilsynet i starten av november, endte Agva Kraft opp med å gi samtlige kunder sine avtaler tilbake.

Les også Raser mot kraftleverandør: Kaster ut fastpriskunder etter strømsjokk

Les også Agva Kraft snur etter kundestorm: Lar kunder beholde gunstige fastprisavtaler