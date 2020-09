Forsvarer: Idar Vollvik erkjenner at munnbind er pakket om

BERGEN (VG/E24): Forsvarer Einar Råen sier Vollvik fortsatt nekter straffskyld, men at han erkjenner at munnbind har blitt pakket om. Vollvik ble løslatt onsdag kveld.

LØSLATT: Idar Vollviks forsvarer Einar Råen møtte pressen utenfor politihuset onsdag kveld. Vis mer Gabriel Skålevik, VG

Publisert: Oppdatert: 2. september 2020 20:00 , Publisert: 2. september 2020 16:43

Forsvarer Einar Råen opplyser at Idar Vollvik har forklart seg detaljert i saken og har utvist et ønske om å oppklare den. Vollvik erkjenner at munnbind har blitt pakket om.

Han understreker samtidig at Vollvik ikke har hatt til hensikt å bryte noen lovgivning.

– Vi registrerer at påtalemyndigheten mener at dette er forsettlig. Han kjenner seg ikke igjen i dette, og har overhodet ikke hatt til hensikt å bryte noen lovgivning, sier Råen onsdag kveld.

Vollvik nekter fortsatt straffskyld.

– Han nekter fortsatt straffskyld og han mener at han ikke kan pålegges straffansvar, sier Vollviks forsvarer onsdag kveld.

– Han erkjenner at han kunne ha gjort ting annerledes, sier forsvareren.

LØSLATT: Denne bilen forlot politihuset samtidig som Vollvik ble løslatt. Vis mer Gabriel Skålevik, VG

– Påkjenning

Forsvarer Råen sier det siste døgnet har vært en påkjenning for Vollvik.

– Det har vært lange avhør, og han har svart på masse detaljer. Det er klart det er en påkjenning, sier han etter Vollvik ble løslatt onsdag kveld.

Han legger til at Vollvik har gitt uttrykk for at han føler seg godt ivaretatt.

Politiadvokat Sigrid Sulland sier at de nå jobber med å gå gjennom et stort beslag, og at de blant annet jobber med å få testet munnbindene.

– Vi fortsetter etterforskningen. Vi jobber med å gå gjennom et stort beslag. Vi har flere vitner vi skal avhøre, sier hun.

Hun opplyser også at de gjennomgår elektroniske beslag knyttet til kommunikasjonen i selskapet, og kjøp og salg av munnbind.

– Det stemmer at han har forklart at han har pakket om munnbind. Det stemmer også at han ikke har erkjent straffskyld. Jeg vil ikke gå nærmere inn på det som har kommet frem i avhør, sier hun.

POLITIADVOKAT: Sigrid Sulland utenfor politihuset i Bergen onsdag kveld. Vis mer Gabriel Skålevik, VG

Ytterligere én person siktet

Politiadvokat Sigrid Sulland opplyser onsdag ettermiddag at ytterligere én person er siktet i saken. Ifølge Sulland har vedkommende hatt en rolle i Vollviks selskap Vovi. Den siktede har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer.

– Vedkommende er ikke pågrepet, men vi har gjort elektroniske beslag, sier hun til E24 onsdag kveld.

Politiadvokaten opplyser at siktelsen mot Vollvik opprettholdes. De mener at de kan dokumentere at Vollvik har pakket om munnbind og solgt disse via nettbutikken Ludostore.

– Fra vi aksjonerte i går og frem til i dag er mistanken mot Vollvik styrket, sier Sulland.

Sulland opplyser at det er gjennomført ytterligere vitneavhør i dag.

Politiet mener Idar Vollvik, som står bak Ludostore og Vovi, bevisst har feilmerket munnbind. Han nekter straffskyld. Vis mer Helge Skodvin

Aksjonerte

Idar Vollvik ble pågrepet tirsdag morgen etter en omfattende politiaksjon, der politiet aksjonerte mot tre adresser.

Han er siktet for å bevisst ha feilmerket munnbind. Vollvik nekter straffskyld.

Legemiddelverket fraråder helsetjenesten å bruke munnbind kjøpt fra Vollviks selskap. I en pressemelding onsdag ettermiddag ber de også om at forbrukere som trenger beskyttelse, ikke bruker disse munnbindene.

I en SMS til E24 onsdag ettermiddag opplyser hans forsvarer, Einar Råen, at Vollvik ikke skal ha solgt munnbind til helsevesenet.

– Ifølge min klient leverer han ikke munnbind til helsevesenet. Dette synes således ikke å være en problemstilling, skriver Råen i en tekstmelding.

Politiet aksjonerte tirsdag mot lokalene til bedriften Vovi i Bergen, som er eid av Idar Vollvik. Vis mer Marit Hommedal/NTB scanpix

