Idar Vollvik løslates i kveld

Politiet har siktet en annen person i saken, melder Bergens Tidende.

Politiadvokat Sigrid Sulland møtte pressen utenfor politihuset i Bergen onsdag. Vis mer Tor Høvik

Publisert: Oppdatert: 2. september 2020 18:06 , Publisert: 2. september 2020 16:43

Politiadvokat Sigrid Sulland opplyser at Vollvik vil bli løslatt i kveld.

– Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, sier politiadvokaten til BT onsdag ettermiddag.

Sulland opplyser at ytterligere én person er siktet i saken. Ifølge Sulland har vedkommende hatt en rolle i Vollviks selskap Vovi AS. Den siktede har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer.

– Vedkommende er ikke pågrepet, men vi har gjort elektroniske beslag, sier hun til E24 onsdag kveld.

Politiadvokaten opplyser at siktelsen mot Vollvik opprettholdes. De mener at de kan dokumentere at Vollvik har pakket om munnbind og solgt disse via nettbutikken Ludostore.

– Fra vi aksjonerte i går og frem til i dag er mistanken mot Vollvik styrket.

Sulland opplyser at det er gjennomført ytterligere vitneavhør i dag.

Les også Fraråder bruk av Idar Vollviks munnbind i helsetjenesten

Idar Vollvik ble pågrepet tirsdag morgen etter en omfattende politiaksjon, der politiet aksjonerte mot tre adresser.

Han er siktet for å bevisst ha feilmerket munnbind. Vollvik nekter straffskyld.

Legemiddelverket fraråder helsetjenesten å bruke munnbind kjøpt fra Vollviks selskap. I en pressemelding onsdag ettermiddag ber de også om at forbrukere som trenger beskyttelse, ikke bruker disse munnbindene.

I en SMS til E24 onsdag ettermiddag opplyser hans forsvarer, Einar Råen, at Vollvik ikke skal ha solgt munnbind til helsevesenet.

– Ifølge min klient leverer han ikke munnbind til helsevesenet. Dette synes således ikke å være en problemstilling, skriver Råen i en tekstmelding.

Politiet mener Idar Vollvik, som står bak Ludostore og Vovi, bevisst har feilmerket munnbind. Han nekter straffskyld. Vis mer Helge Skodvin

