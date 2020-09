SR-Bank kjøper opp nytt regnskapsbyrå - runder 200 millioner i omsetning

SR-Bank kjøper opp regnskapsbyrået Fast Solutions som omsetter for 25 millioner kroner og har 30 ansatte. Oppkjøpet er en del av en større plan for å gjøre SR-Bank til en av de ledende aktørene i landet innenfor regnskap.

Gründer og medeier Jan Oddvar Andersen, til venstre, og daglig leder Steffen Thomassen, til høyre, selger Kristiansand-selskapet Fast Solutions til SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner. I midten: Konserndirektør for bedriftsmarked, Tore Medhus, og administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner, Atle Håvarstein Nilsen. Vis mer SpareBank 1 SR-Bank

Publisert: Publisert: 4. september 2020 15:34

– Dette er en viktig videreutvikling av satsingen til konsernet i Sør-Norge. Med kjøpet av Fast Solutions styrker vi både kundetilbudet vårt i Agder og fotfestet vi har i bedriftsmarkedet i Oslo-området, sier konserndirektør for bedriftsmarked i SR-Bank, Tore Medhus, til Aftenbladet.

Omsetter for 25 millioner

Avtalen mellom SR-Bank og Fast Solutions ble signert for få dager siden. Ingen av partene ønsker å kommentere kjøpesummen, men Fast Solutions hadde i fjor en omsetning på 25 millioner kroner med et resultat før skatt på 100.000 kroner. Selskapet ble etablert i 2013 og har nå rundt 300 bedriftskunder og 30 ansatte fordelt på kontorer i Stavanger, Oslo og Kristiansand.

– Fast Solutions er et fremtidsrettet selskap med god drift og dyktige mennesker, som vil være et viktig bidrag i den videre utviklingen av dette forretningsområdet, sier Medhus.

SR-Banks signalbygg i Bjergsted. Vis mer Kristian Jacobsen

Dette er SR-Banks andre oppkjøp av et regnskapsselskap på under halvannet år. Det forrige var Agder Økonomi i april i fjor.

– Dette har som nevnt en høy strategisk verdi for konsernet fordi vi mener dette gir oss en viktig tilleggsdimensjon i vårt kundearbeid. Basert på vår strategiske retning innen bedriftsmarkedet, har vi satt oss et ambisiøst mål om videre betydelig vekst de kommende årene. Dette skal oppnås gjennom vekst innen regnskap og rådgivning, nye tjenester og ytterligere oppkjøp, sier Medhus.

Runder 200 mill. i år

Det er gjennom selskapet SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner at SR-Bank har gjort oppkjøpene av de to regnskapsbyråene. Det tar den samlede omsetningen i selskapet til over 200 millioner kroner i år. Resultatet før skatt i fjor var 8,5 millioner kroner.

– Satsingen på rådgivnings- og regnskapstjenester styrker vårt kundetilbud til bedriftskunder, og vi ser et stort potensial for å tilby disse tjenestene til eksisterende og nye kunder. Den krevende situasjonen vi har vært gjennom den siste perioden som følge av pandemien, har også vist verdien av å være tett på kundene, sier Tore Medhus.

SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner har nå 180 ansatte med kontorer i Stavanger, Kristiansand og Oslo.