Tidligere sjef for Oljefondet: – Du kan aldri eliminere risikoen for interessekonflikt

Knut Kjær ledet Oljefondet i mange år. Han sier i Debatten på NRK at det er «smertefullt» å følge med på Tangen-saken.

Nicolai Tangen ble ansatt som Oljefondets toppsjef, men ansettelsen har skapt stor uro. Til høyre er tidligere oljefondssjef Knut Kjær. Vis mer Krister Sørbø/VG & Kjetil Malkenes Hovland/E24

Publisert: Publisert: 20. august 2020 22:40

– Å se det som utfolder seg nå og som kan ende i en krise, det er smertefullt å se på, sier Knut Kjær i NRK-programmet Debatten, som ble sendt torsdag kveld.

Han ga stafettpinnen videre til nåværende oljefondssjef Yngve Slyngstad i 2008. Slyngstad varslet i fjor høst at han ville gå av som leder for fondet.

Ansettelsen av hedgefondmilliardær Nicolai Tangen har vist seg å være svært omstridt og satt sentralbanken på prøve. Hovedstyret i Norges Bank mener avtalen «for alle praktiske formål» eliminerer risikoen for interessekonflikter.

– Du kan aldri eliminere risikoen for interessekonflikt. Det kan alltid være en risiko for interessekonflikt, sier Kjær i tv-programmet.

– Hvis dette ender med at en beslutning som Øystein Olsen og styret står bak, faktisk ikke får støtte og omgjøres, ville jeg tatt min hatt og gå, sier Kjær.

Aftenposten/E24 skrev sent torsdag kveld at dersom finansminister Jan Tore Sanner tvinges av Stortinget til å instruere styret i Norges Bank, risikerer han ikke bare at Nicolai Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen går. Da kan også de andre i Hovedstyret komme til å trekke seg.

Kjær viser til at Norges Bank har inngått omfattende avtaler og laget kontrollmekanismer for å demme opp for interessekonflikter.

– For at det ikke skal kunne fungere, med alle sikringsmekanismer, så må Tangen faktisk være en kjeltring, han må være en ulv. Så jeg føler at her går man inn på et teoretisk spor som jeg syns går temmelig langt, sier Kjær i NRK-programmet.

