Flip-flopsalget skyter fart under corona

De komfortable sandalene som gjerne forbindes med strand, sol og sommerfri har blitt en coronavinner blant dem med hjemmekontor.

HØY ETTERSPØRSEL: Det har vært svært godt salg av såkalte flip-flops gjennom sommeren. Vis mer FABIAN BIMMER / Reuters

Publisert: Publisert: 16. august 2020 07:59

Siden juni har etterspørselen etter den ikoniske plastsandalen med tåreim, «Havaianas», økt med 89 prosent sammenlignet med måneden før. Det skriver The Guardian som henviser til en oversikt hos netthandelstjenesten Lyst.

– Spesielt flip-flops har opplevd en gjenoppblomstring som et alternativ til den klassiske Birkenstocken, forteller Josie Gardner, sjef for skosalg i selskapet Selfriges, til avisen.

En nærliggende forklaring er at hjemmekontor med digitale møter hvor ingen ser bena dine, gjør det enklere å velge de skoene man synes at er mest komfortable i stedet for å måtte tenke på hva som er mest «passende».

– Idag kan man kjøpe hva man ønsker å gå med i stedet for hva man «må» gå med, sier gründer for skoselskapet Teeks til avisen.

Hun forteller at flip-flops og andre, «stygge» sko som Crocs og Birkenstocks derfor gjør det ekstra bra under corona.

Ifølge The Guardian er det ikke kun skovalget som har endret seg under pandemien, men også måten vi kler oss på generelt. Vi velger mer komfortable klær nå enn tidligere, en trend moteverdenen også har plukket opp.

Under fashion week i København gikk flere influencere og publikummere med flip-flops til antrekkene sine, noe som også kan forklare hvorfor skoen som ofte anses som «stygg» nå selger så godt.

