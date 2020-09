Idar Vollvik er pågrepet – aksjon mot flere adresser

Politiet har fått opplysninger om at munnbind skal være uriktig merket. Legemiddelverket bekrefter at de bistår politiet i saken. Vollvik nekter straffskyld, opplyser forsvareren.

SIKTET: Idar Vollvik er siktet etter lov om medisinsk utstyr. Politiet gjennomfører tirsdag flere aksjoner mot adresser i Bergensområdet. Vis mer Hege Skodvin/Bergens Tidene

Tirsdag morgen tok politiet seg inn i lokalene til Idar Vollvik på Minde i Bergen. Det bekrefter påtaleansvarlig Sigrid Sulland i Vest politidistrikt til E24 tirsdag formiddag.

– Vi har vært på tre ulike adresser. Det vi først og fremst har lett etter er munnbind, fordi vi har informasjon om at det skal være mulig uriktig merking av munnbind, sier Sulland som bekrefter at det er tatt ut siktelse mot Vollvik.

Til Bergensavisen bekrefter Sulland at Vollvik ble pågrepet i sitt hjem tirsdag morgen.

Idar Vollvik nekter straffskyld etter politiaksjonen, opplyser forsvarer Einar Råen til Bergens Tidende.

– Han har vært i avhør og samarbeidet med politiet. Han nekter straffskyld etter siktelsen, sier Råen til BT.

Ifølge advokaten mener Vollvik det ikke er snakk om straffbare forhold. Hvis det har vært gjort feil med merking av munnbind som har blitt solgt, er det muligens snakk om en missforståelse, opplyser advokaten til avisen.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Råen, som foreløpig ikke har besvart våre henvendelser.

Disse kartongene er deler av beslaget politiet tok tirsdag. Vis mer Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

– Importører har plikt å kontrollere

– Siktelsen gjelder brudd på lov om medisinsk utstyr, strafferammen for brudd på denne loven under særlig skjerpende omstendigheter er fengsel i to år, skriver Sulland i en e-post til E24 ved 13.30-tiden.

«Før medisinsk utstyr markedsføres, omsettes eller tas i bruk, skal det merkes i samsvar med de krav som følge av internasjonale avtaler Norge har tiltrådt,» heter det i lovteksten.

Legemiddelverket bekrefter til E24 at de bistår Vest politidistrikt i saken.

– Legemiddelverket er tilsynsmyndighet på medisinsk utstyr mot produsenter, importører og distributører. Vi bistår politiet i aksjonen mot Idar Vollviks lokaler, sier Petter Alexander Strømme seniorrådgiver ved Legemiddelverket.

Han forklarer at medisinske munnbind er medisinsk utstyr og skal være CE-merket. Det skal også følge med merking og bruksanvisning på norsk.

– Dette for å sikre trygg bruk av munnbind, sier Strømme.

– Legemiddelverket understreker at de som er importører og distributører av medisinske munnbind har plikt til å kontrollere at rett merking og dokumentasjon følger med utstyret, fortsetter han.

Delte ut munnbind i premie

I slutten av juli la Idar Vollvik ut en video på Facebook i forbindelse med en konkurranse der man kunne vinne 50 munnbind. Det er foreløpig ikke kjent om dette er munnbindene som skal være uriktig merket.

I kommentarfeltet skriver Vollviks Facebook-side at de kan «garantere 200 % at disse er godkjente til og med fra legemiddelverket». I kommentaren kommer det også frem at munnbindene skal ha blitt solgt til blant annet apoteker og «mange offentlige».

E24 har vært i kontakt med Helse Sør-Øst, som sammen med Sykehusinnkjøp er ansvarlig for innkjøp til norske helseforetak. De opplyser at de ikke har kjøpt munnbind fra Vollviks selskap.

Flere forsendelser stanset på grensen

VG har i en omfattende artikkel skrevet om at Vollviks firma Vovi AS fire ganger har fått forsendelser med smittevernutstyr stoppet i tollen.

Vollvik erkjente overfor VG i utgangen av mai at selskapet ikke kunne nok om smittevernutstyr da de bestilte de første forsendelsene med munnbind. Han fortalte også at selskapet hadde brukt ni-ti uker på å sette seg inn i gjeldende regelverk for import av smittevernutstyr.

– Jeg har gjort alt dette i god tro, som alle andre. Jeg kommer aldri, uansett vare, til å se med et halvt øye når det gjelder sertifikater fra Kina lenger, erkjente gründeren overfor VG.

Selskapet har også engasjert egne personer som undersøker om dokumentasjonen er god nok, opplyste Vollvik til avisen.

– Jeg betviler at det er noen i Norge, selv ikke i Legemiddelverket – nå provoserer jeg kanskje – som har mer kompetanse enn oss, sa Vollvik til VG i utgangen av mai.

Jon Simonnæs ble leid inn for å kontrollere dokumentasjonen til tilbyderne av smittevernutstyr etter at utstyr fra Vovi AS ble stanset i tollen.

– I de aller fleste tilfeller, fra mars frem til nå i sommer, så har de fleste ikke hatt dokumentasjonen på plass, sier han til E24.

– Og så har det vært noen som har hatt ting på stell, fortsetter han.

Han opplyser til E24 at han ikke har hatt kontakt med Vollvik tirsdag, og at han ikke kjenner til bakgrunnen for politiaksjonen.

– Det som har skjedd kjenner jeg ikke til, jeg er like nysgjerrig som deg, sier Simonnæs.

