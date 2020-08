Nordic Choice innfører krav om munnbind for ansatte

Fra neste uke er det obligatorisk med munnbind for ansatte i Nordic Choice som har direkte kontakt med hotellgjestene.

19. august 2020

Det innebærer at resepsjonister, serveringspersonale og andre ansatte i Petter Stordalens hotellkjede skal gjennomgå intern opplæring om bruk av munnbind.

Det kommer frem i en pressemelding.

– Helt siden koronautbruddet startet har vi innført smitteverntiltak på alle våre hoteller i takt med myndighetenes anbefalinger. Det innebærer mange synlige og usynlige tiltak, og det siste i rekken er bruk av munnbind blant våre ansatte som er i direkte kontakt med gjester, sier administrerende direktør i Nordic Choice Hotels Torgeir Silseth i en uttalelse.

– Dette bidrar til en tryggere arbeidsplass for våre ansatte og at gjestene får et enda tryggere hotellopphold innenfor rammene for smittevern, fortsetter han.

Hotellkjeden opplyser at de også vil begynne å selge pakker med munnbind og annet smittevernutstyr til gjester og konferansedeltagere på hotellene. Nordic Choice vil også dedikere enkelte ansatte til å sørge for at smitteverntiltak overholdes i perioder med høyt belegg.

– Vårt hovedfokus er å ta oss gjennom denne krevende tiden, det gjør vi både gjennom å tenke på nye, alternative måter og å ha en rekke tiltak som er med på å beskytte både våre ansatte og gjester, sier Silseth.

Gjennomgår munnbind-råd

Regjeringen har fra før anbefalt bruk av munnbind i kollektivtrafikken i Oslo kommune, til og fra Oslo, og i indre Østfold. Anbefalingen gjelder «der en ikke kan opprettholde en meters avstand».

Samtidig har myndighetene vært klare på at munnbind ikke er en erstatning for å holde avstand.

Blant yrkesgrupper er det helse- og omsorgspersonell som anbefales å bruke munnbind i møte med pasienter og brukere.

«Når det gjelder øvrige yrkesgrupper, gjennomgår Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet nå de bransjespesifikke veilederne med tanke på eventuelle oppdateringer,» skriver FHI på sine nettsider.