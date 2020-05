Huseierne og Forbrukerrådet krever at bankene senker renten

Etter at Norges Bank senket renten til null torsdag krever både Huseierne og Forbrukerrådet at bankene følger etter med lavere boliglånsrente.

Norges Banks satte torsdag styringsrenten til null prosent for første gang i norsk historie. Nå ber Huseierne og Forbrukerrådet de store bankene om å følge etter med reduksjoner i boliglånsrentene. Vis mer Ørn E. Borgen / NTB scanpix

8. mai 2020

På mindre enn to måneder har Norges Bank senket styringsrenten med 1,5 prosentpoeng. Torsdag endte rentemøtet i sentralbanken med å sette renten på null for første gang i historien.

Danske Bank og flere mindre banker fulgte etter og satte ned sine boliglånsrenter me 0,2 eller 0,4 prosent.

De to største bankene i Norge, DNB og Nordea, har fredag morgen ikke meldt om renteendringer.

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne reagerer og sier at bankene ikke lenger kan forklare seg med at innlånsrenten Nibor har falt like mye som styringsrenten.

– Nå har Nibor også falt betydelig og da er det på tide at bankene umiddelbart setter ned boligrentene, sier Meyer til Dagens Næringsliv, og legger til at han håper bankene lar være å bruke seksukersreglen.

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet sier bankene nå har fått den nødvendige hjelpen fra staten til å bistå kundene sine gjennom koronautbruddet. Dette bør de videreføre.

– Det er feil at bankene ikke kan reagere kjapt, det stemmer rett og slett ikke. Regelverket er helt tydelig på at du kan sette ned renten. Men hvis du skal sette den opp, så må du vente seks uker, sier Jensen til DN.

Overrasket

Norges Banks kutt til nullrente overrasket mange eksperter.

På forhånd ventet syv av åtte meglerhus at Norges Bank skulle holde renten uendret på rekordlave 0,25 prosent, mens kun ett trodde på kutt til null, ifølge TDN.

– Jeg trodde ikke de ville gjøre det, men nå gjør de det altså. Norges Bank mener at det er nødvendig å kutte styringsrenten helt til null, selv om det vil ha mindre gjennomslag på publikumsrenten enn tidligere kutt, sa sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24 i etterkant av rentebeslutninhen.

Hun trodde også i forkant av avgjørelsen at renten ville holdes flatt på 0,25 prosent.

Norges Bank kuttet renten i to omganger med totalt 1,25 prosentpoeng etter nedstengningen i midten av mars, som følge av coronapandemien. Det ble også gitt tydelig beskjed om at ytterligere kutt ikke var utelukket.

