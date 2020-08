Fraktet tre ganger flere passasjerer i juli enn måneden før

Trafikken falt med 90 prosent sammenlignet med året før. Norwegian melder også om at mer gjeld konverteres til aksjer.

Vis mer Vidar Ruud / NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert: 6. august 2020 08:26 , Publisert: 6. august 2020 08:10

Norwegian fraktet 356.093 passasjerer i juli måned, noe som er en betydelig forbedring fra juni da selskapet fraktet 113.000 passasjerer.

Sammenlignet med fjoråret er nedgangen likevel på hele 90 prosent i juli. Selskapets totale kapasitet var 94 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Flyselskapet gjenåpnet deler av rutenettet i juni. Det skjedde etter at flyselskapet stanset nær sagt all rutetrafikk i utgangen av mars etter at coronaviruset hadde ført til kraftig nedgang i etterspørselen.

Norwegian understreker at selv om trafikken har tatt seg noe opp i den siste måneden, er markedssituasjonen fortsatt utfordrende.

«Norwegian vil fortsette å evaluere etterspørselen, reiseråd og smitteverntiltak samtidig som det justerer sitt rutenettverk tilsvarende», skriver selskapet i rapporten torsdag.

Mer gjeld blir til aksjer

I en separat melding opplyser flyselskapet at det har kommet til enighet med kreditorer om å konvertere ytterligere 24 millioner dollar, tilsvarende 213,8 millioner kroner fra gjeld til aksjer. Dette knytter seg til gjeld selskapet har til leasingselskaper.

Samlet vil det bli utstedt 55,07 millioner aksjer torsdag på grunn av konverteringen.

Norwegian fikk før sommeren støtte for et refinansieringsforslag som bedret den finansielle situasjonen til selskapet. Som et ledd i denne har forhandlingene fortsatt med långivere gjennom sommeren, noe som igjen har ført til at selskapet flere ganger de siste månedene har varslet at mer gjeld blir konvertert til aksjer.

Aksjene som er konvertert fra gjeld er foreløpig ikke tatt opp til handel. Dette på bakgrunn av en såkalt «lock-up»-avtale som hindrer eierne av aksjene å selge disse.

På hver av de tre datoene 9. august, 9. oktober og 9. desember, vil henholdsvis en tredjedel av de konverterte aksjene låses opp for handel.

