Stordalen med ultimatum til Sunclass Airlines-ansatte i Sverige

Svenske kabinansatte bes om å gå med på lønnsreduksjon - eller miste jobben. Ultimatumet berører ikke norske og danske ansatte, bekrefter selskapet overfor E24.

Vis mer Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Mads Yksnøy

Publisert: Oppdatert: 15. juli 2020 22:48 , Publisert: 15. juli 2020 22:29

Petter Stordalen har stilt svenske ansatte i det Ving-eide flyselskapet Sunclass Airlines overfor valget mellom å godta et lønnskutt på 20 prosent eller få sparken. Det skriver Aftonbladet onsdag kveld.

Ultimatumet kommer etter flere måneder med sviktende omsetning for selskapet. De ansatte skal ha frist til midnatt onsdag med å svare, ifølge opplysningene til Aftonbladet.

Avisen viser blant annet til et internt dokument hvor selskapet skriver at for at de skal slippe å avbryte alle flyreiser i Sverige, kreves det at alle sier ja.

E24 skrev i mai om et lignende ultimatum fra Stordalen til de norske ansatte.

Kommunikasjonsdirektør Lisbeth Nedergaard i Sunclass Airlines bekrefter onsdag kveld overfor E24 at den siste utviklingen i saken ikke berører norske og danske ansatte.