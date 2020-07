Nok et halvår i vekst for Tibber – hinter om børsambisjoner

Lanseringen i Tyskland endte med at Tibber måtte stanse tilfanget av nye kunder. Nå venter resten av Europa.

Medgründer og daglig leder i Tibber, Edgeir Vårdal Aksnes. Vis mer Johnny Vaet Nordskog

Publisert: Publisert: 21. juli 2020 21:00

Det sier medgründer og daglig leder Edgeir Vårdal Aksnes.

Tallene for første halvår viser en vekst på 25 prosent for omsetningen, og en dobling i kundemassen. Av konkurransehensyn vil han ikke gi det nøyaktige tallet kunder, men et mål i det fjerne gir en indikator om hvor de skal:

– Der vil det være et rotterace fremover. Det er en masse internasjonale konkurrenter, og den eller de som når 10 millioner kunder først, har fått hovedposisjonen i Europa. Det er det som er konkurransen, sier Aksnes.

Det magiske tallet innebærer også at Tibber vil forsøke seg på børsnotering, antyder han. Men først gjenstår mye vekst.

Måtte stoppe inntaket av kunder

Første halvår endte driftsinntektene på 121,7 millioner kroner, mot 97,5 millioner første halvår 2019. Det til tross for coronakrise og sterkt synkende strømpriser.

– Det har vært tidenes mest spesielle halvår for de fleste. For strøm har det betydd én ting: Prisene er 86 prosent lavere enn i fjor.

Overfylte vannmagasiner og lav aktivitet i industrien er blant årsakene til den rekordlave prisen i vår og sommer. Natt til 6. juli fikk kunder til og med betalt for å bruke strøm.

– De aller fleste fakturaene vi sendte ut i juni var på 50–70 kroner. Så det har jo hatt en hyggelig effekt, oppi noe som er traurig for de fleste, sier Aksnes.

Han mener Tibbers omsetning første halvår derfor sier mye om hvor sterk utvikling selskapet har hatt, og sier den kommer ene og alene av kundeveksten, som altså er doblet siden nyttår.

– Samtidig har vi opplevd å gå inn i det tyske markedet. Der har vi opplevd en så vill vekst at vi måtte stoppe inntaket av kunder. Vi hadde ikke bygget opp bakapparatet, og var ikke rigget stort nok i forhold til det trykket som kom.

Underskudd totalt

Også på resultatsiden er det fortsatt tydelig at Tibber er i vekstfasen. Resultat etter skatt ender på minus 18,9 millioner, mot et underskudd på 10,7 millioner i fjor.

– Det er et resultat av veldig mye markedsinvesteringer og produktutvikling. Den grunnleggende driften går noen millioner i overskudd, og så er det rett og slett investeringer, satsingen i Tyskland og en del nye produkter som går til underskudd, sier Aksnes.

Nå står Frankrike, Nederland, Spania, Danmark og Finland for tur, hvor de har sluppet deler av Tibber, men ikke strømabonnementene.

– Det markedet har en addresserbar befolkning på 250 millioner. Da er det overhodet ikke et urealistisk mål å nå 10 millioner.

Uaktuelt å selge

Tibber selger ikke bare strøm, men har også en nettbutikk med varer man kan koble opp mot appen, det være seg elbil-ladere eller selskapets nye avtale med Philips Hue innen belysning.

I fjor ble det klart at selskapet hentet 12 millioner dollar (118 millioner kroner) i risikokapital fra Silicon Valley-investoren Founders Fund. Nå fortsetter løpet mot mål – å bli markedsledende i Europa.

– Vi har den unike muligheten at vi kommer fra Norge, som er et modent strømmarked, og vi ligger litt foran i forhold til bruk av elbiler og masse annet forbruksmateriell. Så dette er en av de gangene det er en vesentlig konkurransefordel å komme fra Norge når du skal konkurrere med internasjonale aktører.

Aksnes sier de har fått flere henvendelser fra interesserte kjøpere, men avviser det som helt uaktuelt.

– Det er gjerne det veldig mange av det de erfarne entreprenørene sier, at norske gründere gir seg for tidlig og selger seg ut.

– For oss er det uaktuelt. Vi har den muligheten vi har nå og er ekstremt motiverte. Da er nok børsnotering ekstremt mye mer aktuelt, sier han.

