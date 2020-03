Gjelsten og Sunde betalte 873,1 millioner for Gresvig-boet

Ifølge borapporten etter Gresvig-konkursen betalte Bjørn Rune Gjelsten og Olav Nils Sunde mer enn 800 millioner kroner for store deler av boet. Samtidig sendes det ut oppsigelser til ansatte på grunn av coronaviruset.

NTB scanpix Vis mer

Publisert: Publisert: 30. mars 2020 20:21

I begynnelsen av februar slo sportskjeden Gresvig seg konkurs. Kjeden hadde i flere år gått med underskudd, og de tilhørende sportskjedene har i mange år tapt store penger på å selge sportsutstyr. Erkerivalen XXL har lenge ligget et hestehode foran.

Gjelsten Holding og O.N. Sunde inngikk i slutten av februar en avtale med Gresvigs konkursbo. For virksomheten måtte de betale 873,1 millioner kroner.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Les også Skaper sportsgigant med 5 mrd. i omsetning

Avtalen med Sundes Ino Holding ble inngått for å sikre en størst mulig videreføring av virksomheten, spesielt arbeidsplasser i konsernet.

Videre skriver bostyrer Håvard Wiker i rapporten at det ved inngåelsen av avtalen ikke var andre interessenter som realistisk sett kunne, eller ønsket å ta over en tilsvarende stor del av virksomheten.

Av borapporten fremkommer det at det er anmeldt 23 fordringer i boet, som summerer seg til 1,22 milliarder kroner.

Les også Dette er vinnerne og taperne blant norske kleskjeder

Sender oppsigelse grunnet corona

Videre fremkommer det av borapporten at spredningen av coronaviruset og myndighetenes restriksjoner har ledet til «et massivt kundefall» i perioden etter 22. februar.

– Dette har nødvendiggjort permitteringer i butikkene som drives av konkursboene, skriver Wiker.

Permitteringer er gjennomført i de 18 butikkene som drives av boet «på ubestemt tid». I perioden 20. til 23. mars besluttet boene midlertidig stenging av seks av butikkene, og samtlige ble permittert.

Butikkene som allerede var besluttet stengt i løpet av våren jobber med førtidig stenging.

– Det er i den anledning sendt oppsigelse til samtlige ansatte i butikker med opprinnelig planlagt nedstengning senere enn 30. april, slik at oppsigelsestiden for disse utløper 30. april.

Les også Gjelsten om dramaet i sportsbransjen: – Mangel på disiplin og realisme

Ønsker å ta over flere butikker

Ved konkursåpning hadde Gresvig 94 egeneide butikker, i tillegg til 100 franchisebutikker. Tre av disse butikkene var besluttet avviklet, og ble stengt kort tid etter åpning.

Av de egeneide butikkene var 12 Sportshuset Outlet-butikker, 18 i Intersport-kjeden, 45 i G-sport kjeden og 19 i G-Max-kjeden.

Ino Holding hadde ytret et ønske om å overta ytterligere 21 butikker, som senere ble nedjustert til 18 butikker. Det er usikkert om disse vil bli overført til kjøper grunnet et eventuelt samtykke fra Konkurransetilsynet, og at Ino Holding blir enige med de respektive gårdseierne om leievilkår.

De resterende 34 butikkene ble besluttet nedlagt, og datoene ble satt til 31. mars 2020, eller 30 april.