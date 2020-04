En av Norges rikeste satser på studenter i Stavanger

Anders Ohm har slått seg stort opp i Pedersgata i Stavanger. Nå har 39-åringen kjøpt et halvt kvartal i Langgata på Storhaug sammen med Pål Georg Gundersen – en av Norges rikeste.

Anders Ohm er etter hvert kjent blitt kjent som kongen av Pedersgata. 39-åringen eier nå 20 eiendommer i gaten. Nå skal han samarbeide med en av Norges rikeste. Vis mer Jon Ingemundsen

– Anders har utmerket seg med Pedersgata og alt han har gjort det, så han var lett å få øye på, sier Pål Georg Gundersen til Aftenbladet.

68-åringen er nummer 28 på Kapitals liste over de 400 rikeste her i landet.

Ifølge magasinet skal Gundersen være god for 7,7 milliarder. Først og fremst er det eiendom han har slått seg stort opp på gjennom selskapet Merkantilbygg – et imperium som i dag skal være verdt over 13 milliarder.

– Finnes et marked

Konsernet disponerer rundt 2000 utleieenheter med en årlig inntekt på 450 millioner. En tredjedel av disse er under Frogner House Apartments – et leilighetshotell-konsept som nå er å finne tre steder i Stavanger: Myhregaarden i Nygata 24, det tidligere KNA-hotellet i Lagårdsveien 61 og i Verksgata 12.

– Stavanger er en by vi satser på, og det er derfor naturlig for oss å se etter flere muligheter i området og å søke en lokal samarbeidspartner, sier Gundersen, som altså har valgt ut Anders Ohm som sin makker i Stavanger.

Pål Georg Gundersen er en av Norges rikeste – og han er også kjent for å være en svært ivrig kunstsamler. Blant annet har han landets største private Munch-samling. Vis mer Gorm Kallestad / NTB scanpix

Og duoen har allerede gjort sitt første kjøp sammen. For kort tid siden kjøpte de store deler av et kvartal på Storhaug med adressene Langgata 64 og 66 og Stiftelsesgata 34. Totalt er det fem bygg på de de tre adressene.

– Corona-situasjonen har ført til flere ulike profetier for hele eiendomsmarkedet. Jeg mener likevel at dette er et godt eksempel på at den rette kjøperen alltid vil være på jakt etter de gode objektene,

– Folk glemmer ofte at Stavanger-regionen fortsatt har lave priser etter oljenedturen hvis man sammenligner med resten av storbyene. Når samfunnet gradvis åpnes opp igjen, i kombinasjon med et historisk lavt rentenivå, er jeg overbevist om at vi vil ha et velfungerende boligmarked også i tiden fremover.

Satser totalt 33 millioner

Hverken Øverås eller noen av de andre partene ønsker å si hva salgssummen ble for kvartalet på Storhaug, men etter det Aftenbladet kjenner til, betalte Ohm og Gundersen rundt 18 millioner for «hele pakken». De to eier 50 prosent hver.

– Standarden er ikke den aller beste, så vi nok belage oss på byggekostnader på mellom 10 og 15 millioner – alt etter hva vi velger å gjøre, sier Anders Ohm.

Langgata 64 er et historisk bygg hvor den karakteristiske fasaden er vernet. Det betyr at Ohm og Gundersen må i dialog med byantikvaren for å finne ut hvor mye som kan gjøres med byggene.

– Fasaden er veldig flott, men innvendig er det behov for oppgraderinger. Dette har faktisk vært et gammelt «iddistrykkeri» med navnet «Vestlandske Lithografiske Kunstanstalt». På 1930-tallet bodde mange kunststudenter på hybel her samtidig som de jobbet på kunstanstalten, forklarer Ohm.

Iddiser er et gammelt Stavanger-uttrykk for etikettene som prydet sardinbokser.

Nytt student-konsept

Pål Georg Gundersen har allerede planen klar for kvartalet på Storhaug:

– Vi satser på utleie til studenter og vil lage et eget konsept for de der, sier Gundersen, som også er kjent for å ha Norges største private Munch-samlinger i tillegg til en rekke andre kjente kunstverk.

Langgata 64 på Storhaug har en karakteristisk fasade som er vernet. Vis mer

Dyre kunstverk har ikke Anders Ohm så mange av foreløpig. Da er han mer interessert i å spille ekte «Monopol» i området Pedersgata og Nytorget hvor han nå eier hele 20 eiendommer sammen med sine medinvestorer gjennom selskapet Pedersgata Utvikling AS.

Verdier for 150 millioner

Ohm vil ikke selv anslå verdien på eiendomsporteføljen, men Aftenbladet har grunn til å tro at den ligger på mellom 140 og 150 millioner.

– Jeg mener definitivt at vi har klart å løfte Pedersgata til et nytt nivå. Standarden er generelt blitt høyere og vi har fått et variert utvalg av spisesteder og annen næring. Min ambisjon er å bidra positivt til å utvikle dette området videre.

– Strategien er å utvikle en eiendom, selge boligdelen – for så å sitte igjen med næringsdelen, sier Ohm.

– Og da er det kanskje ikke så dumt å ha med en av Norges rikeste på laget?

– Nei, det er klart. Pål har lang erfaring med eiendom og er en kapasitet av de sjeldne. Men nå handler det om å bli bedre kjent gjennom prosjektet på Storhaug, så får vi se.

– Kan det bli aktuelt å ta ham inn i varmen i Pedersgata også?

– Nei, der vil jeg foreløpig ha kontroll selv, svarer Ohm.

I beste «Monopol»-stil.