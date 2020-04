Øglænd-sjefen fjernet sin egen jobb

Han endret sin egen sjefsjobb så mye at han ikke vil ha den mer. Nå slutter Geir Austigard i Øglænd System Gruppen, selskapet faren hans hadde ideen til.

Geir Austigard har ledet Øglænd System Gruppen siden 2008. Til juli er det slutt. Vis mer Fredrik Refvem

Mandag kveld kom beskjeden: Geir Austigard slutter som administrerende direktør i Øglænd System Gruppen – med over 400 ansatte og 1,2 milliarder kroner i omsetning i 2019.

– Etter at vi ble kjøpt opp av Hilti, et globalt industrikonsern, i 2017, har jeg jobbet med å integrere Øglænd System inn i det nye eierselskapet. Til slutt ble det sånn at innholdet i min egen jobb er så mye innskrenket at jeg fant ut at jeg ønsker å gjøre andre ting.

– Du har jobbet bort din egen jobb?

– Ja, kanskje kan du si det sånn. I en slik prosess, hvor vi skal inn i et stort konsern, er det naturlig at oppgaver som før lå under meg, blir overtatt av andre. Ansvaret blir et annet. Så jeg kunne fortsatt i jobben, men jeg ønsker å ha en annen type profil på det jeg gjør, et annet innhold. Jeg vil heller gjøre noe annet i framtiden, sier Geir Austigard.

Han er ikke overrasket over at det ble slik.

– Jeg har sett lenge at det ville skje. Mange oppgaver vi tidligere har gjort selv, blir nå tatt hånd om av Hilti sin organisasjon. Så framover blir dette veldig annerledes.

Han fortsetter i jobben ut juni. Så blir det litt Øglænd System for Austigard etter det også, men da som styremedlem i selskapets rådgivende styre.

Gunnstein Austigard foreslo at Jonas Øglænd AS skulle satse på kabelbaner. Slik ble det. Vis mer Knut S. Vindfallet

Geir Austigard tok over for faren – fortsatt satser Øglænd System på kabelbaner. Vis mer Fredrik Refvem

Fra DBS til olje

Øglænd System Gruppen leverer opphengsløsninger for kabler og rør til flere industrier – men det begynte med olje og gass.

For det var Gunnstein Austigard – far til Geir – som startet det hele. Han jobbet hos Jonas Øglænd AS i Sandnes – mest kjent for sykler og klær – og fikk i oppdrag å vurdere et oppkjøp av Sandnes Jernvarefabrikk.

Forslaget hans i 1976 var å kjøpe opp fabrikken og bruke kompetansen til å satse på en ny bransje. Innen den voksende oljebransjen var det bruk for opphengssystemer.

Siden har Øglænd System flyttet fra Sandnes til Øksnevad i Klepp, etablert flere fabrikker i utlandet, satset på flere bransjer etter nedturer innen olje og gass – og alt tett knyttet til Austigard-navnet.

Gunnstein Austigard er ikke bare gründer, han kom også inn på eiersiden. Så var det klart for lederskifte i 2008. Da tok sønnen Geir over.

Far og sønn. Nå forsvinner Austigard-familien ut av den daglige driften av Øglænd System – etter å ha vært med siden 1976. Vis mer Ola Fintland

– Enorme muligheter

Geir Austigard vil ikke gå noe nærmere inn på hva han skal gjøre når jobben i Øglænd System er over, annet enn at han skal gjøre noe nytt og spennende.

For konsernet sin del er han sikker på det vil klare seg godt uten ham.

– Jeg kunne sagt at Øglænd er ingenting uten meg, men det er heldigvis ikke sånn det er. Konsernet vil klare seg veldig godt, og med Hilti har det mulighet til å vokse seg mye større. Så jeg forlater Øglænd med en god følelse av at framtiden vil gi enorme muligheter.

– Og at hovedkontoret blir værende i Klepp?

– Ja, det er jeg helt overbevist om. Det er her kompetansen ligger innen forskning og utvikling, og innen avansert produksjon. Nå bygges det nytt her og det er inngått en lang leiekontrakt, i tillegg til at vi har investert i nye maskiner som blir installert nå.

Fortsatt er olje- og gassbransjen viktig for Øglænd System. Men foreløpig merkes ikke nedturen i bransjen noe på Øksnevad. Fabrikken går for fullt og alle er i arbeid.

Koronapandemien fikk konsernet tidlig føling med da fabrikken i Kina måtte stenge, men den er åpnet igjen. Nå er imidlertid fabrikkene både i Malaysia (foreløpig over påske) og i Russland (foreløpig denne uka) stengt etter krav fra myndighetene.

– Derfor er det også veldig viktig at vi klarer å holde fabrikken her i Norge i gang. Vi innførte tidlig veldig strenge tiltak og det har gjort at vi ikke har blitt rammet så langt, sier Austigard.

