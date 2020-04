Brasseriet skulle feire 30-årsjubileum i sommer – nå er restauranten konkurs

Fjorårets oppussing og utvidelse ble døden for Bacchus Spiseri & Vinhus. Heldigvis røk ikke Lena og Audun Bøhns bolig med i konkursen.

Bacchus Spiseri & Vinhus har hatt stengt siden fredag 13. mars. Da bedriften ikke klarte å betjene egne kostnader, ble utfallet konkurs. Vis mer Hans Jordheim/E24

Publisert: Oppdatert: 23. april 2020 13:21 , Publisert: 23. april 2020 12:44

– Det gikk som forventet. Vi så ganske tidlig at vi ville få problemer og har gjort alt vi har kunnet, for å få avtaler med investorer og utleiere. Men det ble for tøft med fjorårets investering, sier Lena Bøhn.

Sammen med mannen Audun har hun drevet brasseriet Bacchus Spiseri & Vinhus midt i Oslo sentrum de siste 12 årene.

Men nå er selskapet begjært konkurs. Med gjeld fra et større oppussingsprosjekt fra i fjor og ingen inntekter som følge av coronakrisen var det ikke lenger mulig å betjene utgiftene.

– Vi skulle egentlig feire Bacchus’ 30-årsjubileum i sommer, men det blir det jo ikke noe av nå, vedgår Bøhn.

Pant i egen bolig

Bacchus utvidet virksomheten i fjor da de gikk fra å være først og fremst et spiseri til å åpne en vinbar i en ny, utvidet del av restauranten.

Det kostet omtrent 2 millioner kroner. Oppussingen ble finansiert med et lån med pant i egen bolig.

– Dette lånet har ligget i bakgrunnen hele veien, og vi kom frem til at vi først og fremst måtte tenke på egen fremtid. Vi har greid å skaffe penger til det pantet, så huset går heldigvis ikke med i konkursboet, men hadde vi ikke hatt det pantet, kunne vi ha puttet pengene inn i bedriften og drevet videre, sier Lena Bøhn.

Hun forteller at de prøvde å få Oslo kommune til å ta over som kausjonister, men at de fikk avslag.

Lena Bøhn hadde planlagt markering i sommer med T-skjorter hvor det skulle stå «30 år» og «Yes, vi klarte det!». Men Bacchus klarte det ikke. Vis mer Hans Jordheim/E24

20 ansatte

Bobestyrer Thomas Piro forteller at det nå er usikkert om hva som skjer med konkursboet.

– Vi vil forsøke å finne noen som er interessert i å kjøpe det for videre drift. Men det er usikkert i disse dager.

Ifølge konkursbegjæringen har Bacchus Spiseri & Vinhus 2,7 millioner kroner i gjeld. 20 ansatte rammes.

– Selv med støtteordningene som er lansert, vil ikke selskapet være i stand til å betjene faste og variable kostnader, forteller Piro.

Fikk ikke kriselån

Regjeringen har lansert ulike støtteordninger overfor næringslivet som skal hjelpe bedrifter gjennom coronakrisen.

Det ble ikke nok for Bacchus Spiseri & Vinhus.

– Det sa jeg med én gang. Vi trengte friske penger, ikke fremtidige avkortinger. At staten dekker store deler av de løpende kostnadene, er bra, men det var ikke nok for oss som mistet all inntekt, sier Lena Bøhn.

Og lånegarantiordningen som er rettet mot små og mellomstore bedrifter, fikk de aldri benyttet seg av. Det kommer av oppussingsprosjektet i fjor, som gjorde at de fikk et negativt resultat i 2019, sier Lena Bøhn.

– Så da var vi ifølge Erna Solberg ikke en levedyktig bedrift. Hadde ordningen tatt utgangspunkt i 2018 eller 2017 eller alle tre årene samlet, som Nav gjør, hadde vi fått et annet utfall.