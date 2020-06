Norwegian gjenåpner 76 ruter – skal fly utenlands

Fra 1. juli øker flyselskapet rutenettet betydelig igjen etter at coronakrisen satte nær alle fly på bakken i mars.

Publisert: Oppdatert: 17. juni 2020 07:40 , Publisert: 17. juni 2020 07:04

Etter at SAS har startet å gjenåpne rutene sine igjen, varsler Norwegian onsdag morgen at også de har planer om å gjenoppta flere av sine ruter igjen.

Totalt er det 76 ruter som gjenåpnes fra 1. juli. Dette fører til at flyselskapet kan sette ytterligere 12 fly i drift.

– Nå som konkurrentene også er i gang igjen med store deler av sitt tilbud, må vi også melde oss på i konkurransen og dermed bidra til at samfunnet gradvis kommer tilbake til normalen. Samtidig har vi innført en rekke tiltak for å ytterligere redusere en allerede lav smitterisiko om bord i fly, sier Norwegian-sjef Jacob Schram i en melding.

Den økte flyaktiviteten fører til at Norwegian henter tilbake om lag 200 piloter og 400 kabinansatte fra permittering.

– Jeg er svært glad for at vi nå får mange av våre «Red Nose Warriors» tilbake på jobb og i luften igjen for å ta seg av våre kunder, sier Schram.

Åpner 34 ruter ut av landet

Det åpnes både innenriksruter og utenlandsruter i og ut av Norge, Sverige og Danmark fra 1. juli.

Fra Oslo vil flyselskapet ha 46 ruter fra Gardermoen, hvorav 33 av disse går til utenlandske destinasjoner.

Disse rutene dreier seg både om typiske Syden-favoritter som blant annet Las Palmas, Malaga og Antalya, samt storbyer som Barcelona, London, Berlin og Paris.

Også Bergen får en utenlandsrute i form av en ukentlig avgang til Alicante.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt alle ikke-nødvendige reiser til alle land, med unntak av Danmark, Finland, Island og Gotland i Sverige.

Tross reiserådet har flere forsikringsselskaper bekreftet at de vil dekke reiser som går til andre land, så lenge de ikke er relatert til covid-19, skrev NRK tidligere denne uken.

SAS bruker 40 fly

Norwegians største konkurrent, SAS, presenterte tirsdag ruteprogrammet for juli. Her opplyste selskapet at det øker kapasiteten fra 30 til drøyt 40 fly neste måned.

Som Norwegian varslet også SAS at de vil fly en rekke ruter utenlands fra Norge neste måned. Dette inkluderer blant annet fra Oslo til Barcelona, Gran Canaria, Athen og Malaga.

Selskapet opplyste også at ytterligere destinasjoner vil bli lagt til når etterspørselen vender tilbake.