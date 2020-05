Millionhopp for kjendiskokken

TV-profil og kjendiskokk Kjartan Skjelde hadde nesten 3,4 millioner i inntekter i sitt personlige selskap i fjor - en økning på 1 million. Resultatet ble også mer enn doblet.

Kjartan Skjelde hadde et innbringende år i fjor. Vis mer Tommy Ellingsen

Publisert: Oppdatert: 20. mai 2020 12:05 , Publisert: 20. mai 2020 11:51

– Jeg er mest opptatt av at ting skal gå rundt på en sunn og fornuftig måte. I tillegg er jeg takknemlig for at jeg får muligheten til å være med i innovative miljøer og samtidig skape arbeidsplasser, sier Kjartan Skjelde til Aftenbladet.

Det rykende ferske årsregnskapet til kjendiskokken viser at selskapet Kjartan Skjelde AS hadde nesten 3,4 millioner i inntekter i fjor, mens resultatet før skatt endte på 1,8 millioner - opp 1 million fra 2018.

Medeier i Tango og pizzakjede

– Bak tallene ligger det mye hardt arbeid. 2019 var et travelt år med, men det viktigste er at jeg har hodet over vannet og klarer å betjene det jeg er involvert i. Og så er det mat jeg virkelig brenner for, sier Skjelde, som nettopp har avsluttet en ny sesong med Camp Kulinaris på TV3.

– Det skjer mye spennende for tiden, men jeg kan dessverre ikke si noe om det ennå, sier tv-kokken, som eier 10 prosent i restaurantene Fish & Cow og Tango sammen med Petter Smedvig Hagland og Torleiv Bore Middelthon. De to sistnevnte eier 45 prosent hver.

Kjartan Skjelde har mange baller i luften. Vis mer Tommy Ellingsen

Skjelde eier også 10 prosent i selskapet Pizzaco sammen med Torleiv Bore Middelthon, Tommy Raanti og Sola-ordfører Tom Henning Slethei. De tre sistnevnte har 30 prosent hver. Pizzaco har foreløpig startet opp tre utsalg her i regionen, men ambisjonene på sikt er å bli en nasjonal kjede med over 100 utsalg.

Kjøpte eiendom i St. Olav

I tillegg gjorde Skjelde en eiendomsinvestering for to år siden da han kjøpte en seksjon i St. Olavs gate 13 gjennom Matflix AS - et selskap som i fjor fikk et resultat før skatt på minus 12.000 kroner. Men med et driftsresultat på 850.000 kroner mot minus 100.000 kroner i 2018.

I kjølvannet av denne investeringen startet Skjelde opp selskapet St. 13 sammen med fire andre. De holder til i St. Olavs gate 13 og driver et konsept for matglade entusiaster med tv-kjøkken og studio, kursdel, industrikjøkken og kontorfellesskap.

Med i Skattefunn-ordningen

I årsberetningen for 2019 kommer det også fram at selskapet til Kjartan Skjelde har et pågående forskning- og utviklingsprosjekt som kommer inn under ordningen «Skattefunn».

Dette er en skattefradragsordning for forsknings- og utviklingsinnsats (FoU) i næringslivet. Formålet er å motivere bedrifter som skaffer seg ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.

Skattefradragsordningen gir alle bedrifter som driver skattepliktig virksomhet i Norge mulighet for et fradrag i skatt på inntil 20 prosent.

– Jeg er med i denne ordningen gjennom utvikling av mange små prosjekter, sier Skjelde.