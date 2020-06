Forvirring rundt jobbreiser i Norden: Slipper likevel ikke karantene på fritiden

Fredag åpnet regjeringen for å droppe karantene for jobbreisende i Norden fra 1. juni. Men man må likevel være i ti dagers karantene på fritiden.

FORVIRRING: Man må likevel være i karantene på fritiden etter å ha vært på reise i Norden. Vis mer Stian Lysberg Solum

Publisert: Publisert: 2. juni 2020 15:41

Som hovedregel skal alle som kommer til Norge fra utlandet i ti dagers hjemmekarantene. Fra 1. juni åpnet regjeringen opp for at jobbreisende kunne slippe karantenetiden ved hjemkomst eller på reise i Norge.

– En annen god nyhet er at vi og fra 1. juni åpner opp for at folk kan gjennomføre jobbreiser i hele Norden uten å måtte være i karantene i ti dager etterpå. Det er veldig viktig for næringslivet, sa næringslivsminister Iselin Nybø (V) på regjeringens pressekonferanse 29. mai.

Helseminister Bent Høie (H) sa til Dagbladet ordningen «tillitsbasert», og at det ikke påligger øvrige restriksjoner på fritiden under jobbreisen.

Tirsdag publiserte regjeringen imidlertid flere presiseringer:

«Personer som krysser grensen til Norge fra land som nevnt i listen nedenfor under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når de er i arbeid, er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid», skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

Unntaket gjelder for reiser fra Danmark, Finland, Island, Sverige, Færøyene, Grønland, Åland.

Det betyr at dersom du har fritid i Norge – enten på en jobbreise til Norge, eller fordi man bor her – må du oppholde deg i reisekarantene på fritiden. Du må være i reisekarantene på fritiden i ti dager etter at du sist krysset grensen inn til Norge.

Jobber med ordninger

– Unntaket fra reisekarantene gjelder under reise mellom bolig og arbeidssted og den tiden de er i arbeid. Dersom personen har fritid i Norge – enten mellom arbeidsøktene eller før utreise, må vedkommende oppholde seg i reisekarantene på denne fritiden. Dette er tillitsbasert, skriver Høie i en e-post til VG.

Da denne ordningen ble etablert i mars for Sverige og Finland var det først og fremst for å ivareta hensynet til alle de som dagpendler over grensen mellom jobb og bolig. Fra og med 15. juni vil det ikke være innreisekarantene fra Danmark, understreker han.

– Det gjelder både turister og arbeidsreisende. Vi jobber med tilsvarende ordninger for de øvrige nordiske landene også, der det er smittesituasjonen i regioner som vil være avgjørende og ikke innreisekarantene fra hele landet.

NHO uttalte fredag at de var fornøyde med at det nå åpnes for jobbreiser i Norden, uten pålegg om karantene ved hjemkomst.

– Sett fra næringslivets ståsted er selvsagt viktig at folk kan gjennomføre jobbreiser – og utføre arbeidsoppdrag – uten å måtte gå i karantene, understreker direktør for arbeidsliv Nina Melsom til VG tirsdag.