Aker Solutions kjøper Stavanger-selskap

Aker Solutions skaffer seg nødvendig kompetanse i en mer kraftkrevende industri. - Her ser vi et stort marked fremover, sier konserndirektør.

Aker Solutions kjøper Stavanger-selskapet Unitech. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Mandag ble det klart at Aker Solutions kjøper Stavanger-selskapet Unitech.

Selskapet har sin spesialitet innen elektriske kraftsystemer og har i dag 35 ansatte, hvorav 20 på hovedkontoret i Stavanger.

– Vi har ønsket å få selskapet over i en mer fremtidsrettet posisjon. Etter en dialog med Aker Solutions ser vi at vi har mange felles standpunkter, og ønsker. Jo mer vi har pratet, jo mer ser vi at samarbeidet er godt, sier Unitech-sjef Inge Bent Kindem til Aftenbladet/E24.

Han sier han lenge har ønsket seg bredere industriell kompetanse.

– Det får vi nå, slår han fast.

For Aker Solutions handler oppkjøpet om å posisjonere seg i et industrimarked som vil kreve mer kraft.

– Energiskiftet medfører mange nye investeringer på tvers av mange industrier, med ulike kundetyper. Alle disse trenger ulike råd for å sikre lønnsomme og bærekraftige løsninger. Her ser vi et stort marked fremover, fastslår konserndirektør i Aker Solutions, Marte Mogstad.

– Vi har inntil nylig manglet kompetanse innenfor høyspennings- og kraftsystemer. Unitechs kompetanse er relevant, for olje og gass, elektrifisering og fornybar energi, legger hun til.

Marte Mogstad i Aker Solutions mener Unitech gir dem nødvendig kompetanse. Vis mer

Blant sektorene som vil kreve mer kraftkompetanse er nettopp olje- og gassindustrien. For de aller største operatørene på norsk sokkel er nemlig elektrifisering av installasjoner et sentralt grep for å redusere klimagassutslippene.

Likevel vil de ikke si noe konkret om hvilke prosjekter de skal jobbe med.

– Men vi ser at kompetansen Unitech har er veldig relevant i de nye energisystemene. Da kan vi sammen forme og utvikle neste generasjons energi-verdikjedene, sier Mogstad.

Kjøpet består av 100 prosent kontanter, og er planlagt gjennomført i årets første kvartal.

Ingen av partene ønsker å gå ut med kjøpssummen. I 2020 omsatte Unitech for om lag 63 millioner kroner.