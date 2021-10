Aksel Hennie bladde opp 27,25 millioner for eiendom

Skuespilleren sikret seg eiendommen Villa Solfeng på Nordstrand i Oslo for like under prisantydning.

SOLGT: Eiendommen på Nordstrand i Oslo består av bolig og en tomt på 1,8 mål. Herfra ser man Oslofjorden. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kjøpet ble tinglyst fredag. Skuespiller Aksel Hennie betalte 27,25 millioner kroner for eiendommen, som består av en bolig med et bruksareal på 357 kvadratmeter og en tomt på 1,8 mål.

Prisantydningen var på 27,50 millioner kroner.

Privatmegleren Allé meglet salget. Hverken Hennie eller eiendomsmegleren har ønsket å kommentere saken.

Eiendommen ligger i Solveien på Nordstrand i Oslo. Det er utsikt mot Oslofjorden fra boligen, som kalles Villa Solfeng.

Boligen inneholder blant annet fem soverom og flere stuer og bad.

Med en kvadratmeterpris på 76.330 kroner, ligger boligen litt over det som er gjennomsnittspris per kvadratmeter i bydelen.

Ifølge Krogsveens prisoversikt, som baserer seg på tall hentet fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og Finn.no, er kvadratmeterprisen i snitt 74.623 kroner på Nordstrand.

– Gjevt å bo der

Daglig leder og eiendomsmegler Soliman Sarwar i Privatmegleren Panorama har spesialisert seg på salg av eiendommer på Nordstrand.

Han sier Solveien er blant de fineste områdene i Oslo.

– Solveien er signaturadressen på Nordstrand. Her ligger det ærverdige, gamle villaer og man har utsikt. Det er gjevt å bo der, sier Sarwar, som uttaler seg om området generelt.

– Nordstrand i seg selv er en av bydelene i Oslo hvor prisen har steget aller mest. I Solveien er det lite som selges, det er kanskje fem-seks objekter i året, sier han.

Eiendommene som omsettes her, spenner fra 20 til rundt 65 millioner kroner i prisantydning. Blant de over 40 millioner, er det færre som legges ut for åpent salg, sier Sarwar.

– Mange av eiendommene er i generasjoner, og det er lite nyinnflytting, sier eiendomsmegleren.

Produksjonsselskap med millioninntekter

Aksel Hennie er kjent blant annet for hovedrollen i filmen «Max Manus», som han fikk Amanda-pris for.

I 2018 spilte han Joshua French i «Mordene i Kongo», basert på de virkelige hendelsene da French og Tjostolv Moland ble arrestert og dømt til døden i Kongo.

HAR KJØPT NY BOLIG: Skuespiller Aksel Hennie. Vis mer

Hennie gikk ned 15–16 kilo, tok Botox i pannen og fjernet deler av tennene for rollen, fortalte han i et intervju med VG.

Hennie eier 25 prosent av produksjonsselskapet Einar Film og Fortellinger AS. I fjor dro selskapet inn 93,9 millioner kroner, opp fra 86,9 millioner året før. Resultatet endte på 5,18 millioner kroner.

Det konsoliderte regnskapet, hvor også datterselskapene Einar Film Drama AS og Willy Nikkers AS inngår, viser salgsinntekter på 145,75 millioner kroner, og et resultat etter skatt på 5,36 millioner kroner. Salgsinntektene kommer fra reklamefilm og TV-produksjoner. 3,5 millioner kroner ble tatt ut som utbytte.