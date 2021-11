Fjordkraft varslet først søksmål – ba så om møte med statsråd

Strømleverandøren Fjordkraft ba om et møte med olje- og energiministeren etter først å ha varslet søksmål mot staten ved nettopp Olje- og energidepartementet.

FIKK BREV: Marte Mjøs Persen (Ap) ble ny Olje- og energiminister 14. oktober. Knappe to uker etterpå fikk hun et brev fra Fjordkraft, der hun ble invitert til et møte om strømmarkedet.

Fjordkraft, Norges største strømleverandør, har bedt om et møte med den nye olje- og energiministeren, Marte Mjøs Persen, viser et brev E24 har fått innsyn i.

«Jeg viser til siste tids medieoppmerksomhet knyttet til strømbransjen generelt og Fjordkraft spesielt. I sakene er det tegnet et bilde av vårt selskap og enkeltprodukter som vi ikke kjenner oss igjen i. Vi har derfor behov for å informere deg om hvordan vi ser på saken», står det i brevet.

Brevet er signert Fjordkraft-sjef Rolf Barmen og datert 27. oktober.

Fjordkraft har ikke fått svar fra departementet ennå, opplyser selskapet.

E24 har vært i kontakt med Fjordkraft og bedt selskapet utdype hvilke saker Fjordkraft-sjefen viser til i brevet. Selskapet svarer at det ikke ønsker å utdype innholdet i forkant av et eventuelt møte.

Invitasjonen til olje- og energiministeren kommer kort tid etter at selskapet har varslet søksmål mot staten ved Olje- og energidepartementet.

Søksmålsvarselet ble sendt 4. oktober, altså tidligere samme måned.

«Svært viktig»

Kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland. Vis mer

I brevet skriver Fjordkraft at strømbransjen «leverer et produkt som er svært viktig for de fleste husstander i Norge».

«Som den ledende aktør i bransjen er vi opptatt av en god dialog med myndighetene for å sikre best mulig forhold for forbrukerne».

«På denne bakgrunn håper vi å kunne få et møte med deg så snart det lar seg gjøre», står det i brevet sendt til Mjøs Persen.

E24 har stilt flere spørsmål om saken til Fjordkraft og kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland.

– Dere varslet jo først søksmål mot staten ved Olje- og energidepartementet. Så ba dere om møte med statsråd i samme departement. Vil bakgrunnen for dette søksmålsvarselet være en del av agendaen for et eventuelt møte?

– Jeg ønsker ikke å gå inn i forkant på temaene i et møte utover at som Norges største strømleverandør har vi fra tid til annen et ønske om å ha en dialog med myndighetene, sier Tjomsland.

I fjor høst tok Forbrukerrådet frem sleggen mot strømbransjen.

Forbrukerrådet mente de har avdekket omfattende prisjuks hos 29 strømselskaper, deriblant Fjordkraft. Sistnevnte sa da at det er opptatt av å følge gjeldende lover og regler.

Omstridt produkt

Fjordkraft har varslet søksmål mot staten fordi selskapet krever at strømkundene skal kunne fordele strømutgiftene jevnt utover året.

Myndighetene mener på sin side de aktuelle produktene er komplekse og uoversiktlige, og har derfor pålagt Fjordkraft og andre selskaper å fjerne dem.

For Fjordkrafts del gjelder det tilleggstjenesten «Full Kontroll», som ifølge selskapet justerer strømregningen slik at man betaler et jevnt beløp gjennom året.

Forbrukerrådet gikk hardt ut mot Fjordkraft etter søksmålsvarselet.

– Å saksøke staten for fortsatt å få selge forbrukerfiendtlige avtaler til kundene sine er et nytt bunnpunkt for strømbransjen og Fjordkraft, sa forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tidligere sammenlignet slike avtaler med forbrukslån, der man risikerer å opparbeide seg gjeld med høy rentekostnad til strømselskapet hvis strømpris eller forbruk blir høyere enn forutsatt.

Har bedt om møte med flere statsråder

Fjordkraft har også bedt om et møte med barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), bekrefter selskapet.

Forbrukertilsynet har hatt flere saker der Fjordkraft er involvert. Fjordkraft har tidligere påpekt at saker Forbrukerrådet viser til i sin kritikk av selskapet, er avsluttet. Tilsynet er underlagt Barne- og familiedepartementet.

– Hvorfor har dere bedt om møte med Barne- og familiedepartementet? Har det noen sammenheng med at Forbrukertilsynet er underlagt departementet?

– Det er to departementer som det i hovedsak er relevant for oss å ha dialog med, og de er knyttet til energipolitikk og forbrukerpolitikk. Derfor henvendelsen til disse to departementene, sier Tjomsland.

Barne- og familiedepartementet gir ingen kommentarer, da den politiske ledelsen i departementet ikke har tatt stilling til henvendelsen.

Olje- og energidepartementet er bedt om en kommentar til Fjordkrafts ønske om møte, og agendaen de foreslår. Til E24 melder departementets kommunikasjonsavdeling:

– Vi kan bekrefte at brevet er mottatt, det er foreløpig ikke tatt stilling til forespørselen fra Fjordkraft.