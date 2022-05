SAS-pilotene tar flyselskapet til retten

SAS-pilotene i Parat mener etableringen av datterselskapene SAS Connect og SAS Link gjør at mange piloter mister jobben. Derfor stevner de nå flyselskapet for Arbeidsretten.

SAS-aksjen har falt tungt på børs de siste årene.

Det skriver Parat i en pressemelding fredag ettermiddag.

Blant annet mener de at flyselskapet har opprettet disse nye datterselskapene for å flytte eksisterende flyginger, unngå forpliktelser etter inngåtte tariffavtaler og for å omgå gjensansettelsesretten til de som er sagt opp.

– Samtidig gjør de alt de kan for at passasjerene som kjøper billetter kun skal forholde seg til SAS, slik vi kjenner det i dag, sier leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang i meldingen.

– Ekstremt illojalt

I meldingen påpeker Parat-advokat Christen Horn Johannessen at de registrerer at billetter og flyruter knyttet til datterselskapene fortsatt er markedsført som SAS-produkter.

– SAS, slik vi kjenner det, og som har tariffavtaler som dekker hele flyvirksomheten, eier SAS navnet. Vi mener SAS ikke kan foreta denne selskapsrettslige manøveren uten å bryte inngåtte avtaler, sier Johannessen.

– Det SAS i realiteten gjør, er å reforhandle tariffavtalene med seg selv, og ikke med sin avtalemotpart.

Leder for SAS-pilotene i Parat sier de nå tar flyselskapet til retten for å hindre dem i å «kvitte seg» med eksisterende ansatte, for å deretter foreta nye ansettelser i de nyopprettede selskapene SAS Connect og SAS Link.

– Vi opplever det ekstremt illojalt at nye SAS-selskaper flyr de samme strekningene og med det samme passasjergrunnlaget som før, sier Skogvang.

– Viktig for ansatte i norsk næringsliv

Leder for kabinansatte i SAS, Martinus Røkkum, understreker at han støtter pilotene som nå stevner arbeidsgiveren.

– Denne kampen gjelder i like stor grad oss kabinansatte, alle andre ansatte i SAS og alle arbeidstakere i Norge, sier han i meldingen.

– Saken som nå utkjempes er viktig for alle ansatte i norsk næringsliv, uavhengig av hvilken forening de er organisert i og uavhengig av hvilken jobb de i dag utfører, sier Røkkum.

