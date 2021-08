Nordic Choice-ansatte kan kaste munnbindene

Petter Stordalens hotellkjede fjerner munnbundkravet for sine ansatte i hele Norden.

Hotellkjeden var den første i Norden som innførte munnbindkrav. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Vi var raskt ute med smittevern for å beskytte både personalet vårt, men også våre gjester. Det har vært et bemerket og verdsatt tiltak av våre gjester, men selvfølgelig belastende for våre ansatte å jobbe iført munnbind, sier Nordic Choice Hotels’ konsernsjef Torgeir Silseth i en uttalelse.

– Nå tror vi endelig at det er på tide å lette dette kravet og nok en gang kunne smile synlig til gjesten.

Ifølge hotellkjeden var de den første i Norden som innførte obligatorisk bruk av munnbind for sine ansatte, tilbake i august i fjor.

Men nå som landene åpner opp og letter på restriksjonene, mener Nordic Choice at tiden er inne også for dem.

Hotellkjeden fastholder at de ikke skal redusere andre smitteverntiltak, og at de vil følge anbefalingene fra myndighetene dersom de endres.

Enkelte hotell og ansatte kan fortsatt bruke munnbind hvis de ønsker det.