Starter opp igjen etter to konkurser på to år: – De lyver

Kunden ble fortalt at Garderobemannen hadde lært av tidligere feil. Nå føler han seg bedratt.

Garderobemannen har benyttet seg av dette lokalet i Fredrikstad fram til konkursen mandag.

Anders Nordhagen kjøpte nylig varer fra Garderobemannen, før selskapet gikk konkurs for andre gang.

– Jeg var i utgangspunktet skeptisk. Jeg jobber i regnskapsbransjen og så at det ikke var offentlige regnskap ute for selskapet, forteller Nordhagen.

Selgeren som var i kontakt med Nordhagen forsikret likevel om at alt var trygt denne gangen.

Anders Nordhagen, kunde hos Garderobemannen

– Vi er et nytt selskap med nytt lederskap. Jeg skjønner det er mange som er skeptiske til oss på grunn av tidligere hendelser, men vi har «lært av tidligere feil», skrev selgeren i en e-post under to måneder før selskapet igjen var konkurs.

– De lyver oss opp i ansiktet. Det er samme lederskap og de driver akkurat samme måten som tidligere, forteller Nordhagen.

E24 har sett kommunikasjonen mellom Nordhagen og selgeren, men ikke lykkes å komme i kontakt med selgeren. Erik Bøckmann, innehaver av Garderobemannen, har blitt forelagt uttalelsene i denne saken, men vil ikke kommentere dem overfor E24. Han viser til tidligere uttalelser i saken.

Starter selskap for tredje gang

Garderobemannen sendte etter konkursen på mandag ut en e-post til flere kunder om at hvis de ønsker varene de har bestilt, så kan de videreføre ordrene med det nye Garderobemannen-selskapet.

Der forteller Erik Bøckmann at han igjen har planer om å starte opp Garderobemannen, gjennom et nytt driftsselskap.

– Vi er i dialog med boet og håper å komme til enighet i løpet av rimelig tid. Etter dette kommer vi til å jobbe hardt for å få ut mesteparten av varene før midten av juli, sier Bøckmann.

Det er likevel ingen garanti at den tredje versjonen av Garderobemannen vil finne en løsning med boet.

Forbud ble vurdert

Advokat Ole Magnus Karlsen er bostyrer for konkursboet til Garderobemannen.

Han sier han er klar over e-posten styrelederen har sendt ut til kunder med uleverte varer.

– Det er ikke noe i veien for det juridisk.

– Det ble vurdert en gang i tiden et forbud mot at de som gikk konkurs skulle kunne kjøpe opp virksomheten igjen, men man fant ikke grunnlag for det da, sier Karlsen.

I fare for konkurskarantene

Nordhagen, som allerede har betalt 5.000 kroner i depositum til Garderobemannen, håper innehaverne ikke får fortsette.

– Det burde bli konkurskarantene på dem nå. Nå har de vist at de ikke duger, sier Nordhagen.

Lars Baklund, advokat i advokatfirmaet Nicolaisen og underviser i konkursrett ved NMBU

Konkurskarantene er en tilstand pålagt av retten, som innebærer at en person ikke får starte selskap eller ta på seg ansvar i bedrifter, på grunn av uforsvarlig forretningsførsel eller hvis personen er mistenkt for en straffbar handling i forbindelse med en konkurs.

Forrige gang Garderobemannen gikk konkurs konkluderte tingretten under tvil med at Bøckmann ikke skulle ilegges konkurskarantene, men han er for tiden under etterforskning av Økokrim.

– Konkurskarantene er myntet på konkursgjengangere, og det synes jo å være oppfylt, sier advokat Lars Baklund i advokatfirmaet Nicolaisen.

Han underviser blant annet i konkursrett ved NMBU.

– Konkurskarantene kan bli ilagt ved mistanke om straffbare forhold eller dårlig forretningsførsel. For eksempel at man driver selskapet for lenge på kreditorenes regning, i stedet for å stoppe opp uten at kreditorene lider altfor mye tap, forteller Baklund.

Da Garderobemannen gikk konkurs hadde de et krav fra Skatteetaten på 11 millioner kroner.

I et pantedokument fra mars kommer det frem at Skatteetaten krevde 2,9 millioner kroner fra selskapet. Da tok Skatteetaten pant i bankinnskudd og en lang rekke motorvogner.

Erik Bøckmann har ikke svart E24 på hvor lenge de manglende skattebetalingene har foregått, men ifølge retten var det over en lengre periode.

Kjent mønster for omgåelse av karantene

Det nye selskapet tar nå imot nye ordre gjennom Garderobemannens nettside og gjennom selgerne som har gått over fra det gamle til det nye Garderobemannen.

E-posten om nye ordre ble sendt ut av Fredrik Bøckmann, som i e-posten omtales som styreleder i den nye versjonen av Garderobemannen. Han var varamedlem av Garderobemannen-selskapet som gikk konkurs tidligere i uken, mens Erik Bøckmann da var styreleder.

– Vi ser i landskapet at selv om noen blir ilagt konkurskarantene, så omgås det. Det er et kjent mønster at man ofte får familiemedlemmer til å besitte vervene, sier Baklund.

Nytt selskap fritt fra Skatteetatens krav

Kunder som bestilte få dager før Garderobemannen gikk konkurs sier til E24 at de anser pengene som tapt etter konkursen.

Bøckmann påstår at nye bestillinger ikke rammes av konkursen.

– Skatteetaten kan ikke kreve noen penger fra det nye driftsselskapet, så pengene er helt trygge, sier Bøckmann.

Advokat Baklund bekrefter dette.

– Skattekravet tilhører det tidligere selskap. Slik er det med alle selskaper med begrenset ansvar, som aksjeselskap er, sier Baklund.

