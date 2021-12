– I praksis er dette en nedstenging av bransjene som lever av å samle folk

Det haster å få på plass økonomiske virkemidler, sier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen etter regjeringens nye smitteverntiltak.

ETTERLYSER TILTAK: Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke. Vis mer

Mandag kveld la regjeringen frem nye og inngripende smitteverntiltak. Nå blir det skjenkestopp i hele landet. Treningssentre og svømmehaller for lov til å holde åpent, men kun for individuell trening.

Under regjeringens pressekonferanse, ble det ikke sagt noe konkret om kompensasjonstiltak rettet inn mot næringslivet som blir rammet av de nye, skjerpede tiltakene.

– Vi er i løpende dialog om kompensasjonsordninger og kommer til å presentere disse på en egen pressekonferanse tirsdag, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Vi skal stille opp for de som rammes av politiske vedtak som reduserer aktiviteten, sa han.

De nye smitteverntiltakene gjelder fra onsdag 15. desember og i fire uker.

– Det er stor usikkerhet

– I praksis er dette en nedstenging av bransjene som lever av å samle folk, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

– Dagens nyheter er tunge å bære for alle som har stått i en uforutsigbar og krevende situasjon over lang tid, sier han.

Sammen med LO og NHO har Virke siden starten av desember etterlyst tiltak som treffer bransjene som rammes av nye smitteverntiltak. Virke organiserer over 24.000 bedrifter, blant annet innenfor handels- og servicenæringen.

– Lønnsstøtten er ennå ikke på plass, og for hver time som går øker permitteringsvarslene. Lønnsstøtten må ta hensyn til at det er virksomheter som ikke kan ha ansatte på jobb. Alternativt må vi se på permitteringsreglene, slik at kostnadene ikke tas av virksomhetene alene. Det er stor usikkerhet i bransjene som lever av å samle folk, så det haster å få på plass alle de økonomiske virkemidlene, sier Kristensen.

ØNSKER LØNNSSTØTTE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik sammen med næringsminister Jan Christian Vestre og NHO-direktør Ole Erik Almlid på en pressekonferanse 3. desember. Da møtte partene i arbeidslivet med næringsministeren for å diskutere nye støttetiltak til næringslivet, deriblant lønnsstøtte. Vis mer

Fredag 10. desember sa regjeringen at den vil starte arbeidet med å lage en ny lønnsstøtteordning.

Det var LO som først tok til orde for at en lønnsstøtteordning er riktig medisin for det rammede næringslivet nå.

Regjeringen har også sagt at den vil gjeninnføre kompensasjonsordningen for næringslivet, men med noen små justeringer.

– Forventer løpende dialog

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier de siste innstrammingene vil gjøre det enda mer vanskelig å drive som normalt.

– Vi kommer også til å se mer fravær grunnet smitte og karantene. Flere bedrifter er allerede nede i knestående, og de trenger kompenserende tiltak for å komme gjennom krisen, sier Almlid.

NHO mener derfor at en ordning for lønnsstøtte må landes og at de nasjonale kompensasjonsordningene fra tidligere nedstenginger må på plass, at arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra ti til fem dager og at arbeidsgiverperioden ved sykefravær må reduseres fra fem til tre dager.

– Trepartssamarbeidet er avgjørende for å komme gjennom denne krisen, og vi forventer en løpende dialog mellom regjeringen og partene i arbeidslivet fremover, sier Almlid.