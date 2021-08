Jørn Lier Horst økte inntektene: Dro inn 16 millioner kroner på krimbøker

Forfatter Jørn Lier Horst (51) tjente over 16 millioner kroner på bøkene sine i fjor – og tok ut utbytte på seks millioner som han brukte på hyttekjøp.

MILLIONFEST OG HYTTEKJØP: Jørn Lier Horst (51) cashet ut 6 millioner i utbytte i 2020 som gikk rett til hyttekjøp: En ny hytte ved foten av Gaustatoppen til 7 millioner kroner. Vis mer byoutline Mattis Sandblad

Årsregnskapet til selskapet Jlhorst AS viser at krim- og barnebokforfatter Jørn Lier Horst hadde et godt år i 2020: Han økte salgsinntektene med én million fra 2019 og landet på nær 16,1 million kroner.

Resultatet før skatt er så å si identisk med året før med 13,4 millioner kroner.

Jørn Lier Horst har ikke så mye å si til VG rundt sin økonomi. Men at det går bra, legger han ikke skjul på.

– Jeg har registrert at det er økte inntekter, så det går jo bra, sier forfatteren som nå har utgitt totalt 60 bøker.

Ikke bare har han utgitt 15 bøker om politimannen Wisting, men barnebokkrimserien «Detektivbyrå nr. 2» er blitt en bestselger. Serien har rundet to millioner solgte bøker – og bok nr. 28 (!) kommer til høsten.

– Jeg er takknemlig for å være en av de forfatterne som er så heldig å kunne leve av å skrive – og ja, etter hvert ha gode inntekter, sier Lier Horst.

Ifølge regnskapet til selskapet, som ble opprettet så sent som i 2019, kommer det frem at han tok ut seks millioner kroner i utbytte i fjor. Disse pengene gikk rett til hyttekjøp ved foten av Gaustatoppen.

– Det stemmer det. Det hørte jo pandemien til, og jeg var en av mange som kjøpte hytte under pandemien, sier Jørn Lier Horst.

Til daglig bor han ved sjøen i Larvik – og nå har han skaffet seg et vinterparadis til den nette sum av syv millioner kroner, ifølge Varden.

– Jeg har vært der oppe litt i sommer, men det er først og fremst et vintersted, sier Lier Horst.

Hytta kjøpte Jørn Lier Horst av Gaustatoppen Hyttegrend for syv millioner kroner, skrev Varden som omtalte saken først.

2021 blir etter alt å dømme et enda mer lukrativt år for krimforfatteren som er av eierne av Strawberry Publishing som solgte 45 prosent av aksjene til den svenske bokgiganten Bonnier Books tidligere i år. Hva Jørn Lier Horst tjente på dette salget, vil han ikke ut med.

– Tja, da får du vel vente til neste års regnskap, ler Lier Horst som står foran en rik bokhøst.

Det kommer en ny krim om Wisting i september i tillegg til nevnte barnekrim. Sesong to av TV-serien «Wisting» er også ferdig innspilt, mens det blir kinopremiere på første film basert på Clue-serien i slutten av august.

– «Maltesergåten» skal åpne familieprogrammet under filmfestivalen i Haugesund, og det synes jeg er veldig stas. Filmen er spilt inn i barndomstraktene mine, på Langesund bad – og det er det stedet jeg hadde i tankene da jeg skrev bøkene.

Selv om pengene renner inn, taper han ifølge sine beregninger samtidig over 200.000 kroner hver eneste måned som følge av tvisten med sitt tidligere forlag Gyldendal og Lydbokforlaget.

– Nå venter vi på at ankesaken skal bli berammet. Jeg og de andre forfatterne ønsker jo så klart en rask avklaring – for samtidig som vi taper penger, så er jo ikke lydbøkene tilgjengelig for lytterne.