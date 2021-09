Flere tusen elsparkesykler er tatt ut av drift i Oslo

Kun 8.000 elsparkesykler kan brukes i hovedstaden fredag morgen, men de overflødige må først ryddes innen onsdag.

UTILGJENGELIG: Rett ved Frøen T-banestasjon sto det flere elsparkesykler fredag morgen, men ingen av dem var tilgjengelige i appen. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag morgen trådte Oslos nye elsparkesykkelforskrift i kraft. Dermed er det 12 aktører som kan leie ut til sammen 8.000 elsparkesykler i hovedstaden.

Det er omtrent 23.000 elsparkesykler i byen, og selv om forskriften trer i kraft i dag, har sparkesykkelselskapene frist til onsdag for å hente inn de overflødige syklene, ifølge Aftenposten.

Les også Oslo kan bli full av elsparkesykler som ikke kan brukes

INGEN TILGJENGELIGE: Slik så det ut i appen til tross for at det sto flere elsparkesykler i området. Vis mer

Flere elsparkesykler står rett ved Frøen T-banestasjon i Oslo fredag morgen, men appen viser at ingen av dem er tilgjengelige for å kjøre.

For Tier betyr det «et par tusen» låste elsparkesykler i Oslo, opplyser kommunikasjonsansvarlig i Norge, Julie Sandstø.

– Det er bare mulig å leie 667 av våre elsparkesykler i Oslo, slik som byrådet har bedt om, skriver hun i en SMS.

Venter på tingrettens avgjørelse

Voi-sjef Christina Moe Gjerde sier til TV 2 at de ikke har begynt å fjerne elsparkesykler ennå, fordi de venter på avgjørelsen fra retten.

– Kundene vil kunne merke dette ved at en del elsparkesykler ikke vil kunne låses opp. Vi frykter usikkerhet og misnøye hos brukerne våre som følge av kommunens regulering, sier hun til kanalen.

Les på E24+ Sparkepiken

Sparkesykkelselskapet er et av tre som har stevnet Oslo kommune for å stoppe antallsbegrensningen. De to andre er Voi og Ryde, og de har tidligere sagt at de mener antallet operatører først og fremst må begrenses.

De siste tre dagene har Tier vært i retten og Sandstø skriver at de har «belyst saken på en god måte».

– Så ser vi frem til å motta tingrettens resultat, skriver hun.

Det er ventet at tingretten kommer med en kjennelse i løpet av dagen. Får de tre selskapene medhold, kan elsparkesyklene igjen bli tilgjengelige, ifølge Aftenposten.

Les også Ny forskrift trer i kraft: Samme gründer står bak to av tolv elsparkesykkel-utleiere

– Skrikende behov for reguleringer

Byrådsleder Raymond Johansen har tidligere sagt at han var klar for å få en juridisk vurdering av saken.

– Nå er det sånn at disse aktørene har saksøkt både i Trondheim og Bergen og vunnet frem, og det viser for så vidt både at lovgivningen, etter mitt skjønn, har et skrikende behov for reguleringer, og at vi som politikere er helt avhengige av å ta mange hensyn, sa han i august.

Kommuneadvokat Mari Sund Morken, argumenterer i retten ved å vise til at hjemmelen for forskriften ligger i lov om små elektriske kjøretøy fra Stortinget, og at det er andre særskilte hensyn enn aktørenes markedsandeler, som fremkommelighet i byrommet, som kommunen må ta, skriver Aftenposten.