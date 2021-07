Rekordresultat for Kanelsnurren: Nå skal bakerikjeden ta et jafs av Norge

Da Norge stengte ned i mars i fjor, fortsatte Kanelsnurren å holde åpent – selv om det var folketomt i bygatene og på kjøpesentrene. Likevel ble det rekordresultat.

Øgreid-familien kjøpte 60 prosent av Kanelsnurren i mai 2018. Her er Halvor Øgreid, til venstre, sammen med gründer-ekteparet Torben Dam Krarup og Lærke Olesen, som eier de resterende 40 prosentene. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

– Jeg kan ikke annet enn å smile og le. Fjoråret ble superbra. Ja, helt fantastisk, sier gründer Torben Dam Krarup, som sammen med sin kone, Lærke Olesen, etablerte Kanelsnurren i 2013.

Økte med 12,5 millioner

Det rykende ferske årsregnskapet viser at bakerikjeden fikk et resultat før skatt i fjor på 6,2 millioner kroner mot 2,6 i 2019. Altså en dobling av resultatet – og vel så det. Omsetningen økte også kraftig fra 43,5 millioner kroner i 2019 til 55,9 millioner kroner i fjor.

– Resultatet kunne naturligvis vært enda bedre uten korona. Da Norge stengte ned i mars i fjor, hadde vi knapt en kunde innom våre utsalg på flere uker. Bygatene var folketomme, og det samme var jo kjøpesentrene. Det var bare utgifter, sier Dam Krarup.

– Men likevel valgte dere å holde åpent?

– Ja. Like etter nedstengningen gikk jeg bort på kontoret til Øgreid-familien, som eier 60 prosent av Kanelsnurren. Jeg sa: «Jeg tror vi er nødt til å stenge». Beskjeden tilbake var: «Nei, vi holder åpent. Dette er vårt samfunnsansvar og vårt bidrag i pandemien». Avgjørelsen viste seg å være helt riktig. Da lettelsene etter hvert kom, skjøt salget tilbake i rakettfart.

Øgreid inn i 2018

Dam Krarup understreker at de alltid har fulgt både de lokale- og nasjonale retningslinjene for smittevern under pandemien.

– Vi har vært ekstremt nøye. I vår bransje kan vi ikke slurve med den slags. Da hadde vi garantert blitt stengt ned umiddelbart.

Det var i mai 2018 at Øgreid-familien, som er en av Stavangers rikeste familier, kjøpte 60 prosent av Kanelsnurren for flere titalls millioner kroner. Den gang uttalte Halvor Øgreid følgende:

– Vi har ambisjoner om at dette skal bli en nasjonal kjede. Vi ser for oss at Kanelsnurren skal vokse til mellom 30 og 40 utsalgssteder nasjonalt i løpet av en sjuårsperiode. En slik investering vil koste mellom 70 og 100 millioner kroner.

Kanelsnurren har sitt produksjonslokale på Forus. Der har de også et utsalg og en «drive thru». Vis mer byoutline Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Åpner to utsalg i høst

Tre år senere består Kanelsnurren av ti utsalgssteder i regionen, men snart kommer nummer 11 og 12. Først på kjøpesenteret Maxi i Sandnes og så i Stadionparken i Hinna Park.

– Begge disse utsalgene åpner i løpet av høsten. I tillegg skal vi i gang med en stor ombygging av lokalet vårt i Verksgata i Stavanger sentrum. Den kafeen har vi nå muligheten til å gjøre dobbelt så stor siden vi har flyttet selve produksjonslokalet vårt til Forus, forklarer Dam Krarup.

– Hvor mange utsalg ser dere for dere her i regionen?

– 15–16. Vi ønsker å etablere oss utover Jæren også, svarer dansken og nevner blant annet Klepp og Ålgård som aktuelle steder.

Bergen og Oslo neste år

Og etter det skal det satses andre steder i Norge – helt i tråd med ambisjonene som ble satt for tre år siden.

– Vi kunne nok ha etablert oss i andre byer allerede i år, men vi har bevisst ventet på at koronaen skal slippe litt taket. Men planen er å starte opp våre første utsalg i Oslo og Bergen i løpet av neste år, sier Dam Krarup.

– Hvor skal dette ende?

– He he. Si det. Salget viser i hver fall at folk ikke er mettet på gode bakervarer. Vi gleder oss til å ekspandere, men alt må skje i rett tempo.

75 mill. i omsetning i år

Ifølge Dam Krarup vil Kanelsnurren lande på en omsetning i år på rundt 75 millioner kroner.

– I løpet av de neste to årene vil vi nok runde 100 millioner kroner basert på utsalgene vårt i Rogaland, sier han.

Dam Krarup og kona Lærke Olesen eier 40 prosent av Kanelsnurren.