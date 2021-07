Stine Næss-Hartmann reagerer på We are fit-markedsføring: – Veldig rart at de trenger å pushe så heftig

Treningsinfluenceren mener det har gått inflasjon i folk som deler ut rabattkode fra treningstøymerket.

Stine Næss-Hartmann syns det er synd at treningstøymerket ofte har rabattkoder på Instagram. Vis mer byoutline Odin Jæger/VG

Den siste tiden har treningsinfluencer og tidligere «Farmen»-deltager Stine Næss-Hartmann lurt på hvor troverdig et merke er om de «kaster ut rabattkoder 24/7», som hun skriver på Instagram.

På sin egen story gjorde hun en undersøkelse blant følgerne sine, og resultatet var at de fleste mente det var negativt, skriver hun på egen profil. I kommentarfeltet svarer hun at kritikken er myntet på treningstøymerket We are fit.

– Jeg har jo sett at det har vært inflasjon i folk som deler ut rabattkoder til dette merket, forteller Næss-Hartmann til E24.

Hun mener at de hyppige rabattkodene ødelegger for merkevaren, da hun begynner å stille spørsmål ved troverdigheten.

– Har du gode kvalitetsklær, hvorfor trenger du å pushe rabattkoder, spør hun.

Hun lurer også på om plaggene er overpriset til ordinærpris, da hun stadig får opp koder på både 30 prosent og 40 prosent på Instagram.

– Det er veldig rart at de trenger å pushe så heftig på koden, mener hun.

We are fit har ingen kommentarer til Næss-Hartmanns uttalelser, skriver daglig leder Yvonne Haveland i en e-post.

– Vi har respekt for forskjellige meninger rundt temaet, skriver hun.

– Alle salg er bra salg

Denne måten å annonsere på kaller Peggy Smecic Brønn, professor emerita ved BI, «shotgun approach». Hun forklarer at annonsørene da skyter langt og bredt i jakten på kunder.

– Du har folk som plukker det opp, og folk som ikke plukker det opp, utdyper hun.

Faren ved å bruke denne strategien ofte er ifølge Brønn at forbrukere kan tolke det som at merkevaren har lav kvalitet.

– Det er ingenting feil med det, du bare «pusher» et produkt hele tiden, forklarer Brønn.

– Kaster stein i glasshus

Næss-Hartmann beskriver seg selv som influencer, blant annet, hun er også treningsinstruktør og kommunikasjonsansvarlig i Oslo Maraton.

På Instagram følges hun av mer enn 36.000, og hun har selv hatt samarbeid med merkevarer som Homeplants og Tufte Wear. Hun har delt ut rabattkode fra begge de to tidligere.

– Jeg kaster kanskje stein i glasshus her, påpeker Næss-Hartmann, men legger til at hun er konsekvent med hvem hun velger å samarbeide med.

Hun utdyper at når hun velger samarbeidspartnere så ser hun blant annet på om merket har «heftig priskrig», og har god kundeservice. Den siste tiden har hun takket nei til mange samarbeid, opplyser hun.

– Jeg syns det er synd at de hele tiden må «pushe» disse kodene ut til hvermannsen, man blir lei av å se det, sier hun.

Etter at hun la ut storyen om reklamemetoden har følgerne hennes svart med at flere merker driver med det samme.

– Men nå er det disse jeg har lagt merke til, utdyper hun.

