Massører solgte klippekort da de ikke fikk holde åpent – nå får de momssmell

Eieren av Oslo Massasje tror salget av klippekort reddet dem gjennom pandemien. Ved nyttår ble bransjen momspliktig, og dermed blir gründeren sittende igjen med en ekstraregning på over 320.000 kroner.

Oslo Massasje har solgt gavekort for om lag 1,5 millioner kroner for behandlinger som blir momspliktig i år. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

Publisert: Publisert: I går 21:49

– Jeg har bygd selskapet stein for stein i mange år. Nå kommer dette, og det slår nesten bort beina under oss, sier Alf Endal, som er eier og daglig leder i Oslo Massasje.

Selskapet består av 11 behandlere og har både bedrifter og privatpersoner som kunder.

Å kunne selge klippekort på billigere behandlinger til faste kunder, har vært en viktig suksessfaktor for selskapet, ifølge Endal. Han tror også dette var med på å berge selskapet gjennom coronapandemien.

– I november og desember var vi faktisk oppe i samme omsetning som før pandemien igjen, sier Endal.

Fra nyttår

Men fra 1. januar i år ble massasje momspliktig, og det gjør at selskapet må betale moms på behandlingene kundene løser inn med sine klippekort.

– Dette kjennes nesten verre enn da landet ble stengt i fjor, sier Endal.

Daglig leder og eier av Oslo Massasje, Alf Endal, sier at momsen på klippekortene nesten slår bort beina under bedriften. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

Advokat Silja Dagenborg i advokatfirmaet Hulaas jobber med forretningsjus og bistår flere klienter med det nye momsregelverket, blant annet Oslo Massasje.

– Oslo massasje blir rammet av en uheldig følge av regelendringen som jeg ikke tror man har tenkt på, sier Dagenborg til E24.

– Virksomheten har solgt klippekort i flere år uten å tenke på moms. Det har ikke vært diskutert en gang. De forpliktet seg til en rekke salg som senere ble momspliktig, fortsetter advokaten.

Advokat Silja Dagenborg forteller at det nye momsregelverket er forvirrende for mange bedrifter. Vis mer byoutline S. Bråthen AS

Skal være forbrukeravgift

Moms skal nemlig beregnes når du leverer tjenesten, og tanken bak loven er at dette skal være en forbrukeravgift, forklarer advokaten.

– Det betyr at det egentlig er sluttbruker som skal betale den. Men når det er solgt klippekort eller gavekort på en spesifikk behandling før regelen ble innført, er det plutselig den næringsdrivende som sitter igjen med regningen, sier Dagenborg.

Endal i Oslo Massasje forteller at han allerede har vært i kontakt med Skatteetaten. Der har har de konkludert med at reglene slik de er nå, er klare på at momsen skal betales på klippekortbehandlingene.

– Jeg lar det ikke gå utover kundene som allerede har kjøpt behandlinger, eller terapeutene som jobber her. Dette blir et rent tap for meg. Det setter meg i hvert fall to år tilbake i tid. Det føles urettferdig, sier Endal.

1,5 millioner

Han forteller at de hadde solgt tjenester via klippekort for over 1,5 millioner kroner før nyttår. Endal anslår at momsregningen vil bli på rundt 320.000 kroner når klippekortene løses inn.

Statssekretær Magnus Thue (H) sier at endringen ikke kom brått på.

– Forslaget om merverdiavgiftsplikt ble sendt på høring i juni i fjor og ble iverksatt først et halvt år senere, skriver Thue i en e-post til E24.

Han mener det er fullt mulig for bedriftene å kreve at kunden betaler merverdiavgiften i tillegg til beløpet som er betalt for klippekortet før endringen.

– Dette bør derfor være mulig å håndtere for bedriftene som nå har blitt merverdiavgiftspliktige på linje med andre næringsdrivende, skriver Thue.

Vivi Ann Waggestad som er styreleder i Norges Massasjeforbund, sier at så godt som alle som driver med massasje selger gavekort og klippekort.

– Det ble også oppfordret til å selge gavekort og klippekort under pandemien for å kunne opprettholde driften. Så dette gjelder alle, også meg, sier Waggestad til E24.

Hun synes ikke det er riktig at massasjebedriftene skal bli sittende igjen med regningen på en avgift som egentlig skal betales av forbrukere.

– Det utgjør store summer for oss. Og det er et tydelig signal om at de enten vil strupe bransjen, eller så har de vedtatt en lovendring uten å ha nok kunnskap om hvordan den rammer, sier Waggestad.

Dyrere massasje

Det var i fjor sommer regjeringen foreslo å ilegge merverdiavgift på såkalt «alternativ behandling», i tillegg til kosmetisk kirurgi. Forslaget ble vedtatt for neste års statsbudsjett nå i høst, og ble ikke endret i revidert nasjonalbudsjett.

Dermed ble massasjetimen 25 prosent dyrere fra 1. januar.

– Det er urettferdig og umusikalsk når en type behandler som allerede er hardt rammet av myndighetenes coronarestriksjoner, straffes på denne måten, sier Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge.

Han håper finansminister Jan Tore Sanner (H) vil rydde opp.

– Dette rammer mange små bedrifter som også har havnet mellom to stoler i kompensasjonsordningen, sier Rytman.